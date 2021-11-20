شكرا لقرائتكم خبر عن ميديا هب تعلن أسماء الأفلام المرشحة للمرحلة النهائية لمسابقة إنتاج الأفلام القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميديا هب سعدى – جوهر، عن أسماء الأفلام القصيرة المرشحة للمرحلة النهائية لمسابقة إنتاج الأفلام القصيرة التي أطلقتها بهدف دعم ومساندة المواهب الشابة الواعدة.

وكشفت ميديا هب عن أنه سيتم التواصل مع صناع الأفلام لتحديد جلسات عمل بعدها يتم اختيار 12 فيلمًا لإنتاجها في الدورة الأولى من مسابقة إنتاج الأفلام القصيرة.

وجاءت قائمة أسماء المرشحة للمرحلة النهائية وهي: "بعد ما يناموا العيال، كوابيس أغابي، مرحبا بكم ومع السلامة مع تحيات بنسيون زهرة اللوتس، علي، هروب جناب الكوماندا المهم، اللايحة بتقول، فينال، بكفي هون، عالم دبدوب، تحت السرير، هولوجرام، هلع، صمت، العرض الاخير، المسرحية الكوميدية (كابينة رقم 1) ليلة الخميس، آدم، ركام، لأجسام أقرب مما تبدو عليه في الحقيقة، نص سوى، شريط كاسيت، الاب وملك والمجهول، البندقية، شوربة خضار، سقط سهوا".

جدير بالذكر انه تقدم للمشاركة 919 فيلمًا قصيرًا منهم 626 تنطبق عليهم شروط المشاركة من خلال لجنة لتقييم الأفلام وتأهل للقائمة النهائية.



