شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عزب ينضم لنجوم مسرحية "زقاق المدق" بعد اعتذار محسن محيى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان أيمن عزب لنجوم المسرحية الاستعراضية الغنائية "زقاق المدق" على مسرح البالون، وذلك بعد اعتذار الفنان محسن محيي الدين لأسباب مرضية عن استكمال المسرحية، والتي عرضت لموسم واحد فقط في الإسكندرية في موسم الصيف.

الشخصية التي سيقدمها الفنان أيمن عزب من ضمن شخصيات العمل هي "فرج" وهى نفس الشخصية التى قدمها الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان فى الفيلم الذى يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته الفنانة شادية وأخرجه حسن الإمام في السينما.

مسرحية "زقاق المدق" بطولة كل دنيا عبد العزيز، نهال عنبر، سهام جلال ، كريم الحسينى، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة المصرية شادية ، تدور أحداث القصة في فترة الأربعينات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين ، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.

وقد تم تحويل الرواية إلى فيلم آخر في المكسيك عام 1995 باسم El callejón de los milagros أو Midaq Alley وكان أول دور لسلمى حايك في السينما ونال العديد من الجوائز بالرغم من تعديل الرواية لتلائم النمط السينمائي المكسيكي إلا أنك تشابه النمط المصري إلى حد كبير.