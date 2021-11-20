شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات إيجابية لـ رامي صبري بعد طرح "هموت من غيرها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية "هموت من غيرها" التى طرحها النجم رامى صبرى مؤخرًا نجاحًا كبيار وتخطت حاجز مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، نظرًا لكلماتها التي قام بتأليفها أحمد المالكى والمعروف عنه بأغانى الحزن والدراما، وحملت الأغنية طابع شجن رومانسى، وتصدرت تريند يوتيوب بعد طرحها مباشرة، والأغنية من ألحان شريف بدر، وتوزيع ومكس وماستر أسامة الهندى.

ونالت إشادات كثيرة من الجمهور خاصة أنه من القليل التي يقدم فيها رامى صبري هذه النوعية من الأغانى، ولكن الأغنية قدمها بإحساس عالٍ وتلقى ردود افعال كبيرة عليها، وجاءت إشادات الجمهور كالتالى: لحظة اقطع شرايينى يا فنان، نكد كمان ولايهمك يا فنان، مهما قولت مش هقدر اوصف بجد جميل برافو عليك، إيه كمية الوجع دى، اعمل إيه تعبتنى يارامى احساسك صعب، ابدأ السنة بعيونى لماقابلونى واختمها بهموت من غيرها، لما المالكى يعمل عظمة ويغنيها رامى صبرى فتبقى عظمة على عظمة، إحساسك فيها عالي أوي عجبتني أوي الأغنية وغيرها من التعليقات.





















يذكر أن رامى صبرى طرح أحدث أغانيه مؤخرًا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعنوان "بيحرك فى المشاعر"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتأتى الأغنية بعد فترة انقطاع لم تدم سوى عدة أشهر بين رامى صبرى والملحن عزيز الشافعى وتدخل على هامشها أيضًا الشاعر تامر حسين، بسبب بعض الخلافات حول إحدى الأغنيات التي انتهت تمامًا بعد تصفية الأجواء بصورة ودية وتبادل الزيارات بينهما، ليشهد الثلاثى تعاون جديد بعد أن قدم عزيز الشافعى معه 3 أغنيات هم أهد الدنيا، حياتى مش تمام، أنا بابا.

وطرح النجم رامى صبرى مؤخرا أغنية "حالة اكتئاب" التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، التى كانت ستكون أولى أغنيات كريم صبرى ولم يوافق على مشاركة شقيقه رامى صبرى الغناء معه حتى يعتمد على نفسه دون مساندة منه، ليقرر رامى صبرى تقديم الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه وقام بتسجيل أجزاء منها بصوته.