"مين دي؟".. سارة سلامة تثير الجدل بعد تغير ملامحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثارت الفنانة الشابة سارة سلامة الجدل بعد نشرها مجموعة صور عبر حسابها الخاص على انستجرام ظهرت فيها بملامح مختلفة.

وتصدرت سارة تريند منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول الصور التي نشرتها عبر انستجرام.

وانهالت التعليقات عليها التي انقسمت بين إشادة وهجوم، وجاءت كالتالي:" إيه الجمال دا، كل دا تجميل، شكلك اتغير، مين دي، عملتي في وشك كدا ليه، كل دا تجميل".

وشاركت سارة مؤخرا في المسلسل الكوميدي إسعاف يونس الذي قام ببطولته محمد أنور وعدد من النجوم الشباب إخراج معتز التوني.