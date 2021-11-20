تيري فريمو بعد إعلان تكريمه بـ"القاهرة السينمائي": "مهرجان كبير وله مكانة بارزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، المقرر إقامتها في الفترة من 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر، تكريم الفرنسي تيري فريمو مدير مهرجان كان السينمائي.

من جانبه، علق تيري فريمو، على خبر تكريمه في بيان صحفي، صادر عن المهرجان، قائلا: "إنه لمن دواعي سروري أن أحصل على هذه الجائزة، التي لا أعتبرها جائزة لشخصي، وإنما لكل فرد اجتهد وساهم في النجاح الكبير الذي حققه مهرجان كان السينمائي على مدار تاريخه، خاصة في هذه الفترة التي تعد من أصعب المراحل التي تمر بها السينما في كل مكان بالعالم".

تابع "فريمو": "بجانب السعادة الغامرة التي أشعر بها بفضل ذلك التكريم، فأنا سعيد أيضًا لزيارتي مصر للمرة الأولى، والتواجد في مهرجان كبير يتمتع بمكانة بارزة مثل مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يتيح للعديد من السينمائيين حول العالم خلال هذا الحدث الضخم، فرصة الالتقاء وتبادل الخبرات الثرية بشأن الصناعة الفنية".

في نفس السياق، تطرق المخرج الفرنسي للحديث عن مهرجان "كان" وكبرى المهرجانات السينمائية الأخرى، إذ أكد أنه لا يوجد منافسة بين كل منها، لأن كل مهرجان يقوم بمسئوليته في حدود المساحة المتاحة له، موضحا: "لا يعتبر مهرجان كان نفسه من أكبر المهرجانات العالمية، فنحن وأصدقاؤنا من المهرجانات الأخرى حول العالم، نقوم بنفس العمل، لكن كل منا في منطقته الخاصة ومساحته الفنية والثقافية".

هذا ما قاد "فريمو" للحديث أيضًا عن علاقة مهرجان "كان" بالسينما المصرية، حين قال: "مهمة مهرجان كان السينمائي هي دعم السينما العالمية، ومن بينها السينما المصرية التي لم ينصفها التاريخ ولم يوضح مدى أهميتها في العالم العربي، لذا فقد بدأنا في عرض بعض الأفلام المصرية الشهيرة مؤخرا، كما فعلنا مع بوليوود سابقا، ونبحث أيضًا ما إذا كان هناك عدد من الأفلام القديمة التي يمكن إعادة عرضها وضمها إلى قسم كلاسيكيات كان".

أضاف: "مهرجان كان فخور باستقباله لفنانين عظماء مثل يسري نصر الله ويوسف شاهين، في حين أن الجيل الجديد من صانعي الأفلام المصريين الشباب سواء النساء أو الرجال، مثير للاهتمام وأنا متأكد من أنه يمكننا توقع الكثير منهم في المستقبل".

يشار إلى أن تيري فريمو، ولد في تولينز عام 1960. بعد سنوات من عمله في المجال الفني، شغل منصب المدير الفني لمعهد Lumière في ليون منذ عام 1995، وتم اختياره فيما بعد ليكون المدير الإداري.

فيما أصبح "فريمو" مديرا فنيا لمهرجان كان السينمائي عام 2004 ، ومن ثم مدير فنيا وتنفيذيا لنفس المهرجان عام 2007.

قدم كمخرج، فيلمين وثائقيين هما "Lumiere" عام 2016، و "Lumière, l'aventure continue" عام 2020.

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).