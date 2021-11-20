الإعلان عن المشاريع المُرشحة للمرحلة النهائية بمسابقة إنتاج الأفلام القصيرة بـ"ميديا هب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شركة (ميديا هب: سعدي – جوهر" عن أسماء الأفلام القصيرة المرشحة للمرحلة النهائية لمسابقة إنتاج الأفلام القصيرة التي أطلقتها بهدف دعم ومساندة المواهب الشابة الواعدة.

وكشفت ميديا هب انه سيتم التواصل مع صناع الأفلام لتحديد جلسات عمل بعدها يتم اختيار 12 فيلماً لإنتاجها في الدورة الأولى من مسابقة إنتاج الأفلام القصيرة.

وجاءت قائمة أسماء المرشحة للمرحلة النهائية على النحو التالي: "بعد ما يناموا العيال، كوابيس أغابي، مرحبا بكم ومع السلامة، مع تحيات بنسيون زهرة اللوتس، علي، هروب جناب الكوماندا المهم، اللايحة بتقول، فينال، بكفي هون، عالم دبدوب، تحت السرير، هولوجرام، هلع، صمت، العرض الأخير، المسرحية الكوميدية ( كابينة رقم 1) ليلة الخميس، آدم، ركام، لأجسام أقرب مما تبدو عليه في الحقيقة، نص سوى، شريط كاسيت، الأب وملك والمجهول، البندقية، شوربة خضار، سقط سهوا".

الجدير ذكره أنه تقدم للمشاركة 919 فيلماً قصيراً منهم 626 تنطبق عليها شروط المشاركة من خلال لجنة لتقييم الأفلام .