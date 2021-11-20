عمر الشناوي يروي موقفا جمعه بزوجة هاني شاكر: "كنت محرج جدًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روى الفنان عمر الشناوي، موقفا جمعه بزوجة الفنان هاني شاكر، أثناء ذهابه لتسلم تكريم جده الفنان الراحل كمال الشناوي في حفل كان يحييه هاني.

وكتب الشناوي، عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا نفسي أحكي عن موقف حصلي أثناء ذهابي للأوبرا لاستلام تكريم بالنيابة عن جدي الراحل كمال الشناوي.. ربنا يرحمه".

وتابع: "كان الحفل ده بيكرم فيه الزعيم عادل إمام والفنانة الجميلة لبنى عبدالعزيز، وبيقدم الحفل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وقتها كان عمري ٢١ سنة ولبست بدلتي الوحيدة ورحت وكنت مرعوب بكوني أول مرة يبقى ليا صلة لوحدي بالوسط الفني وناسه بدون وجود جدي معي، فقعدت في المكان المخصص لجدي الله يرحمه ومنتظر التكريم يبدأ".

واستكمل: "دخلت زوجة الفنان هاني شاكر مصطحبة معها ابنها وصديق له، وكان المكان المخصص لهم بجانبي ولكن المشكلة هنا انه كان مخصص لهم كرسيين فقط وهما ثلاثة أشخاص، قامت السيدة زوجة الفنان هاني شاكر بمناداة الفتاة المسئولة عن تنظيم الجلوس في القاعة، وقالتلها مين ده وقاعد هنا ليه.. البنت وشوشتها في اعتقادي إن ده المكان المخصص لكمال الشناوي أو ده حفيد كمال الشناوي أو حاجة تانية الله أعلم، قامت قايلة بصوت عالي يقوم إحنا ثلاثة هنقعد جنب بعض هنا".

وتابع: "البنت ردت قالتلها ده مكانه، ومقدرش أقومه فضلت تردد (يقوم أنا مرات هاني شاكر وهو اللي بيحيي الحفلة وبتبصلي بصات أكني حشرة قاعدة، وفضلت واقفة ومش ناوية تتنازل غير لما أنا أقوم.. البنت ردت عليها قالتلها أنا عندي حل إن حضرتك تقعدي في الصف ده وابنك وصديقه يقعدوا في مكان تاني في الصف اللي خلفك مباشرة، يعني مش بعيد ردت قالتلها (لأ.. هو يقوم احنا هنقعد هنا)".

واستطرد: "أنا كنت محرج جدًا الآن، أولا.. أنا لوحدي ومحدش يعرف أنا مين، ولأن الناس كلها بدأت تتفرج عليا أكني قاعد في مكان مش مكاني، لان مفيش انسان هيقوم حد من مكان مخصص له بالجرأة والتعسف ده.. في هذه اللحظة سمعت صوت لطيف جدا وكانت الفنانة لبنى عبدالعزيز قالتلي تعالى يا حبيبي اقعد جنبي الكرسي ده فاضي فقمت بسرعة لأني كنت عاوز الموقف ده ينتهي والناس تنشغل بحاجة تانية، قامت مطبطبة عليا وقالتلي متزعلش".

وأوضح: "الموقف ده أثر في نفسيتي جدًا الآن.. أولا: حسيت إني مليش قيمة، وثانيا: حصل في داخلي حالة لخبطة لأن وقتها حسيت بكره تجاه زوجة الفنان هاني شاكر وله هو شخصيا وفنه، لأنه كان اعتقادي أن الفن وأهله رقي وأخلاق، واللي حصل معايا ده كان أبعد ما يكون عن مخيلتي لأهل الفن، ولكن يشاء القدر إني في نفس الموقف فنانة جميلة مثل لبنى عبدالعزيز تعدل الدفة".

وأضاف: "الفن رقي.. الفن أخلاق.. الفن ليس باللبس والمظاهر والتفاخر بل بالسيرة الطيبة وحب الناس ليك ولفنك.. في رأيي الشخصي المتواضع وقف أي فنان لسبب مظهره وإن ده لا يتماشى مع المظهر العام فيه تعسف وغموض، لأن من يقرر ما هو المظهر اللائق طالما هو غير معارض لقانون الدولة.. عاجبني أو لأ.. ده مش من حق أي حد لأن الأذواق تختلف.. احتوي الفن ونميه، اجتمع بيهم وطور منهم حتى لو بورش من النقابة لتطوير الفن ودعمهم وساعدهم، وهنا تبقى فنان بجد وقلبك على الفن".

جاء ذلك على خلفية قرار النقابة بإيقاف منح تراخيص الغناء لـ20 من مغنيي المهرجانات.