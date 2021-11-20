رأي عبدالرحيم كمال في أزمة نقابة الموسيقيين ومطربي المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المؤلف والسيناريست عبدالرحيم كمال، عن رأيه في الأزمة التي ظهرت خلال اليومين الماضيين بين نقابة المهن الموسيقية ومطربي المهرجانات بعد القرارات التي صدرت ضدهم مؤخرا وإيقاف ومنع 20 مطرب مهرجانات من الغناء.

وكتب كمال، عبر حسابه على "فيسبوك": "على فكرة أنا بحب صوت هاني شاكر وضد التطاول على صوته، وفي نفس الوقت أنا ضد قرار نقابة الموسيقيين تماما، وأنا بحب أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم وفيروز واللي قبلهم كمان من سيد درويش لصالح عبدالحي، وسميع قديم وضد محاربة الموسيقى الجديدة".

وتابع: "وبحب عمرو دياب وعلي الحجار ومدحت صالح ومحمد منير ولحد ويجز ومسلم ومروان بابلو وبيكا وشاكوش، والأغاني الجديدة حتى لو كان فيها مشاكل من وجهة نظر البعض، هي برضه مش حرب بين فريقين خالص، هي حرب بين فكرتين.. فكرة إن الوصاية متكونش من جهة محتكرة الوصاية، والاختيار يكون لصاحب الرأي الوحيد في القضية دي وهو الجمهور ثم الجمهور ثم الجمهور".

واستكمل: "الجمهور كده كده مع الوقت هيختار الجديد ويكمل معاه، وهيكون جديد تم محاربته وتشويهه وتهذيبه والرضوخ ليه في النهاية، لحد ما يبقى فن مقبول ومعاصر ويقدم، ويجي فن جديد وتتكرر الحكاية،

هي مش حرب أذواق ولا أصوات هي حرب أفكار بتتراجع وأخرى بتتقدم".

وأضاف: "وعند لحظة التسليم والتسلم يحدث الصدام الحتمي، وفي النهاية اللي جاي واللي بيعبر عن الحاضر وبكرة هو اللي بيكسب، لأن الفن حراك وصراع وصدام وتطور.. أدي القصة".

جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، أعلنت في 17 نوفمبر 2021 ، عن أسماء من ليس لديهم تصريح للعمل، والممنوعين من الغناء، وهم كالتالي: "حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا الشهير بمسلم، أبو ليلة، أحمد قاسم الشهير بـ فيلو، أحمد موزة، حمو طيخة، ريشا كوستا، وسمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة، شكل، عمرو حاحا، وعنبة".