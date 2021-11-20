هذا الطفل مُغَنّي لبناني يحمل الجنسية الكندية؛ وواحد من أبرز أعضاء لجنة تحكيم برنامج المواهب “ذا فويس” بموسمه الخامس – شاهد الصور لتعرف من يكون؟

كتب امير فتحي في السبت 20 نوفمبر 2021 06:50 مساءً - تداولت مجموعة من الحسابات علي السوشيال ميديا صورة لطفل صغير تحمله والدته، وكُتِب عليها أنها لفنان شهير، حيث ظهر خلال تلك الصـورة في سنوات عمره الأولي، وهي أول صورة له في تلك المرحلة العمرية.

أنه الفنان البناني “راغب علامة” الذي نشر ​ عبر صفحته الرسمية على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له وهو طفل صغير في أحضان والدته الراحلة. وعلّق عليها، قائلاً: “بتذكر يا إمي لما كنت صغير… بهالليالي تصلّي حتى صير كبير… في جنة الفردوس حبيبتي”.

صورة من طفولة الفنان «راغب علامة» مع والدته الراحلة

راغب علامة هو فنانٌ لبنانيٌ ملقب بالعلامة الفارقة، بدأت مسيرته الفنية في العام 1982 واستمر بالنجاح والتألق حتى الآن، حصد مجموعة كبيرة من الجوائز، وشارك في لجان تحكيم لعددٍ من برامج المواهب الغنائية.

راغب علامة فنانٌ لبنانيٌ يحمل الجنسية الكندية إلى جانب اللبنانية، ملقب بالسوبر ستار. كانت بداية انطلاقته من استوديو الفن عام 1982، حيث لاقى استحسان لجنة التحكيم، وحصل على المركز الأول عن فئة الأغنية الشعبية، كما التحق بمعهد الموسيقى اللبناني، ومن ثم أطلق أول ألبوماته الذي حمل عنوان “بكرا بيبرم دولابك”، وتوالت ألبوماته التي حققت نجاحاتٍ متوالية. كما شارك بعددٍ من برامج اكتشاف المواهب.

يُذكر أن الفنان اللبناني راغب علامة شارك كعضو لجنة تحكيم حلقات برنامج (ذا فويس The Voice) أحلى صوت بموسمه الخامس عام 2019، وشارك فيه بجانب لجنة تحكيم أعضائها كل من: (سميرة سعيد، محمد حماقي وأحلام الشامسي)، وقد لاقت أصوات المشاركين ضمن فريق علامة اعجاب الجمهور الفنّي وحتى اعضاء لجنة التحكيم رغم المنافسة الشديدة بينهم.

تزوّج النجم اللبناني راغب علامة مرتين المرة الأولى من سيدة لبنانية – فرنسية، لم يدم زواجه منها إلا سنتين، ثم أعلن يوم 18 يناير عام 1966، عن زواجه من مواطنته المصممة جيهان العلي، وفي سنة 1997 أنجبت أول طفل تم إطلاق أسم “خالد” عليه، وفي سنة 2001 انجبت طفلها الثاني الذي حمل إسم “لؤي”.

في رصيد راغب علامة عدد كبير من الجوائز منها جائزة الموريكس دور التى حصدها في العام 2008، وجائزة Big Apple Awards التى حصدها عام 2018، كما يوجد في رصيده عدد من الكليبات التي تعاون خلالها مع عددٍ من المخرجين العرب والأجانب مثل شريف صبري وزياد خوري وألينا كرانسيانسكا وبيك كودز وغيرهم.

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من ناحية أخرى، أحيا النجم راغب علامة، حفلا غنائيًا، الأسبوع الماضي في دبي، موجهًا الشكر لدولة الإمارات، وغرد راغب، عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: “سعادتي أكبر بكثير من سعادة، لأنني تشرفت بالغناء في واحدة من أهم الفعاليات في العالم أكسبو دبى وشاركت الجمهور الحبيب فرحتنا هذه في كل بقاع الأرض ومن على أرض التطور، أرض التسامح والمحبة والسلام، الامارات أكبر حدث في تاريخنا هذا وفقكم الله وبارك خطاويكم”.

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سعادتي أكبر بكثير من سعادة،لانني تشرفت بالغناء في واحدة من اهم الفعاليات في العالم #Expo2020 ❤️#دبي❤️ وشاركت الجمهور الحبيب فرحتنا هذه في كل بقاع الأرض ومن على أرض التطور ، أرض التسامح والمحبة والسلام ، #الامارات أكبر حدث في تاريخنا هذا 🙏

وفقكم الله وبارك خطاويكم — RaghebAlama (@raghebalama) November 13, 2021

وأقيمت هذه الأمسيات في ساحة الوصل، والتي تشكل قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة، وفى سياق آخر يتعاون النجم راغب علامة في أغنية رومانسية تحمل اسم “سيبنى ليه” من كلمات أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم وتوزيع جون مارى رياتشى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددا من المفاجآت.

وكان طرح راغب علامة، مؤخرا أحدث أغنياته التي تحمل اسم “فورا غرام”، على “يوتيوب“، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تراث نمير وألحان على سالم، والكليب من اخراج فارس سخن.

وأحيا النجم راغب علامة، حفلاً غنائيًا الفترة الماضية في أحد فنادق القاهرة الجديدة، وحضر الحفل عدد من النجوم منهم روجينا، وماجد المصري، إدوارد، وعزيز الشافعى، وكابتن محمد زيدان، وغيرهم من المشاهير، والذي شاركه بالغناء بها النجم الجزائري الشاب خالد.

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