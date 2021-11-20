شكرا لقرائتكم خبر عن تومي شيلبي يعود إلى برمنجهام فى الملامح الأولى للموسم السادس لـ Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders، عن مقطع فيديو قصير يظهر من خلاله عودة الملامح الأولى للموسم السادس المقرر طرحه في الربع الأول من العام المقبل عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، بالتزامن مع عرضه عبر إذاعةBBC الإنجليزية، حيث ظهر النجم العالمي كيليان مورفي، صاحب شخصية تومي شيلبي لحظة عودته إلى برمنجهام حامل شنطة سوداء.

وكشفت الصفحة الرسمية لمسلسل دراما العصابات Peaky Blinders، مؤخرًا عن صورة جديدة من وراء كواليس تصوير الموسم السادس، للنجمة العالمية أمبير أندرسون، التى تشارك لأول مرة فى الموسم الجديد بشخصية جديدة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الشهير عبر تويتر، صورة النجمة العالمية أمبير أندرسون، وهى ترتدي ملابس شخصيتها الجديدة التى رجح الكثيرين بأنها بديلة للنجمة العالمية هيلين ماكرورى صاحبة شخصية بولي جراي، التى رحلت عن عالمنا مؤخرًا.

ونقلت صحيفة collider في تقرير لها مؤخرًا، تصريحات من ستيفين نايت مؤلف المسلسل الشهير، الذى أكد تحويل العمل الدرامي إلى فيلم سينمائي من المقرر عرضه فى 2023، والذي يسرد من خلاله مستقبل العائلة الأشهر فى شوارع بيرمنجهام ولندن فى الربع الأول من القرن التاسع عشر.

وكشف القائمون على المسلسل الدرامي الشهير، مؤخرًا، عن البوستر الرسمي الأول للسلسلة الشهيرة الذى ظهر فيه النجم العالمي كيلين مورفي، صاحب شخصية تومي شيلبي، وحملت الحلقة عنوان "اليوم الأسود – Black Day".