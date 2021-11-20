شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية عائلة تس بموسم الرياض.. ساعتان ونصف من الضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار ساعتين ونصف، لا تكف عن الضحك، خلال عرض مسرحية "عائلة تس"، من بطولة نجوم الكوميديا مصطفى خاطر، بيومى فؤاد، شيماء سيف، أوس أوس، سليمان عيد، مصطفى البنا، وعدد من الشباب، من إخراج أوتاكا، وهو العرض الذى يعرض في موسم الرياض بنسخته الثانية، في بوليفارد رياض سيتى.

تتناول المسرحية عائلة مكونة من الأب بيومى فؤاد، ولديه ثلاثة أبناء، وهم مصطفى خاطر وشيماء سيف وأوس أوس، حيث يمتلك الاب مصنع للمياة الغازية باسم "تس كولا"، وخلال العرض، نجد أن تلك العائلة مهددة بالتفكك، بسبب تصرفات الاب.

المسرحية حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضها، وشهدت إقبالاً جمياهيريًا من جميع الأعمار، حيث نفدت تذاكر المسرحية منذ الإعلان عنها، وحضر العرض مجموعة من الإعلاميين المصريين، والسفير المصرى في السعودية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة.



0c72f6a1-09e1-41cd-81f7-c732d228b5d0





وبسبب إقبال جمهور المملكة العربية السعودية علي العرض المسرحى، ونظرا لهذا الإقبال تقرر إقامة حفلتين للعرض في اليوم بدلا من عرض واحد فقط.

مسرحية "عائلة تس" من بطولة مصطفي خاطر، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفى البنا، دانا حلبي، إخراج أوتاكا.