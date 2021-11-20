شكرا لقرائتكم خبر عن نادر عباسى: لا تقارنوا موكب المومياوات باحتفالية طريق الكباش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق المايسترو نادر عباسى جمهوره وكل من ينتظر الحدث المنتظر يوم 25 نوفمبر المقبل باحتفالية طريق الكباش خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" الذى أكد فيه أنهم طوال الفترة الماضية يحاولون الاستعداد للحدث، بصورة يظهر فيها استرجاع هوية المصري القديم مرة أخرى، مع استخدام أشعار هيروغليفية قديمة، مكتوبة على الجدران في معابد الأقصر، والتي كان المصريون يحتفلون بها في عيد الأوبت، قبل 3000 عام، وهى الأشعار التي راجعها أثريون وعلى رأسهم الوزير خالد عنانى".



نادر عباسى

وأضاف نادر عباسى في تصريحاته لليوم السابع: "الحفل سيكون مختلف تمامًا عن موكب المومياوات، باللجوء لإيقاعات وآلات مختلفة قريبة مما استخدمه المصرى القديم خلال عيد الأوبت".

واستكمل نادر عباسى في رسالة للجمهور وكل من ينتظر الحدث يوم 25 نوفمبر المقبل: "لا تقارنوه بموكب المومياوات، لأن الأخير كان احتفال جنائزى، في حين أن الاحتفال المقبل احتفال يسلط الضوء على الحياة وجمالها، فسنبرز فيه جمال الأقصر بصورة كبيرة".