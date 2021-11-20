شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى: كلنا مع هانى شاكر والوطن العربى اجتمع على احترامه وتقديره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافع المطرب حلمى عبد الباقى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن الهجوم الأخير الذى تعرض له نقيب المهن هانى شاكر، وعلق قائلاً على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك": باسمي وباسم كل أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية بل وكل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية نؤيد ونبارك خطوات أمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر للتصدي للفساد الفني الذي ساد وترعرع في غفلة من الزمن، وقد تعرض الأستاذ هاني لهجمة شرسة من لا يفقهون ولا يعلمون من هو هاني شاكر على المستوى الفني والأخلاقي وإن تكلمنا على هاني شاكر فهو صاحب نجاحات لم يستطع أحد ممن يتشدقون بكلمة أن هاني شاكر منفسن على المهرجانات، أن يعد ويحصي عدد النجاحات والله حاجة تدعو إلى الضحك ودي أعتقد أنها نكتة سخيفة، وأيضًا ممن يقولون اترك اللي يغني يغني، والله حاجة غريبة وعجيبة أن نترك أي حد يقول أي حاجة تحت منطق أكل العيش، وطز في أولادنا وطز في تاريخ مصر الفني مصر التي هي منارة الفن في الوطن العربي، وأخيرًا يجب أن تعلم يا أستاذ هاني أن كلنا معاك بل وكل مصر والوطن العربي اجتمع على احترامك وتقديرك ودعمك القوي الذي لم يحدث على مدى التاريخ اضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه، أن يفسد الذوق العام ويفسد ذوق أولادنا، وكن واثقًا أن مفيش حد في مصر والوطن العربي لم يصفق لك وأنت تتحدث بمنتهي القوة والثقة بالنفس، وأكبر دليل على ذلك شوف آلاف التعليقات بل ملايين التعليقات علي هذا الموقف القوي ولا يهمك كلنا معاك.





كانت نقابة الموسيقيين قد أصدرت مؤخرًا قرارًا وصفته بأنه يهدف إلى ضبط الساحة الغنائية، بوقف 19 من مطربى المهرجانات عن العمل، قائمة الممنوعين بأمر النقابة شملت كلا من حمو بيكا، وحسن شاكوش (إلغاء التصريح السنوى) وكزبرة وحنجرة، ومصطفى زكريا محمد على (وشهرته مسلم) وأبو ليلة، وأحمد قاسم (وشهرته فيلو) وأحمد موزة، وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، ولاود سليم، والعصابة والزعيم، وعلاء فيفتى، وفرقة الكعب العالى ومجدى شطة، ووزة مطرية، وشكل، وعمرو حاحا.

القرارات لا تقتصر فقط على هؤلاء لكن النقابة قررت منع كل من ليس عضوا فى النقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات.