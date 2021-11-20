شكرا لقرائتكم خبر عن 25 نوفمبر.. مؤتمر صحفى لمهرجان أيام قرطاج المسرحية لإعلان تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن مهرجان أيام قرطاج المسرحية عن تفاصيل دورته الجديدة يوم 25 نوفمبر الحالي خلال مؤتمر صحفي بحضور المدير العام للمهرجان الفنانة نصاف بن حفصية وفريق عمل المهرجان .

مهرجان أيام قرطاج المسرحية تنعقد دّورته الثّانية والعشرين خلال الفترة الممتدّة من 04 إلى 12 ديسمبر 2022، وستمثّل هذه الدّورة انطلاقة فنّية جديدة وعودة الرّوح إلى الفضاءات المسرحية بشكل خاص واستئنافا للعروض المسرحية التي ينتظرها المهنيون والجمهور العريض منذ أكثر من سنة بعد الرّكود الفني وتذبذب النّشاط الثّقافي بشكل عام في البلاد بسبب جائحة كورونا التي تسبّبت في تأجيل التّظاهرة السّنوية الأكبر للمسرح في الوطن العربى.

تشارك مصر في الدورة المقبلة من مهرجان أيام قرطاج المسرحية بعرضين تم اختيارهما من قبل لجنة المشاهدة والاختيار وهما عرض "ليلتكم سعيدة" للمخرج خالد جلال من انتاج المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح وستعرض يوم 6 ديسمبر المقبل بتونس، ومسرحية "آه كارميلا" إخراج أشرف على، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.