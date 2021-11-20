سمية الألفي تكشف عن خيانة فاروق الفيشاوي لها بعد سنة من زواجهما

كتب امير فتحي في السبت 20 نوفمبر 2021 05:44 مساءً - حلت الفنانة ” سمية الألفي ” ضيفة مع الإعلامية ” وفاء الكيلاني ” في برنامجها السيرة المذاع على قناة dmc .

وخلال اللقاء كشفت سمية الألفي عن خيانة زوجها الفنان الراحل ” فاروق الفيشاوي ” لها بعد مرور عام على زواجهما وأنه هو من أخبرها بذلك وطلب منها مسامحتها على ذلك مؤكدا على حبه لها .

فقالت سمية الألفي : ” بعد سنة من جوازنا وهو جه قالي .. احنا كنا أصحاب جدا أنا معرفتش من حد غيره ” .

وتابعت : ” خرجنا مع بعض عزمني على العشا وحكالي .. فأنا عيطت وقولتله إزاي تعمل كده ولو بطلت تحبني قولي، قالي لأ المشكلة إني لسه بحبك جدا بس أنا ضعفت وبطلب منك تسامحيني فسامحته ” .

وأشارت سمية الألفي إلى أنها لم تخبر أي شخص بخيانة فاروق الفيشاوي لها لأنها لا تستطيع تحمل الفشل حيث أن زواجها منه كان قرارها .

وأضافت أنها لم تفقد الثقة به لحبها الكبير والشديد لها وقدرتها على المسامحة قائلة : ” أنا بحبه وبثق فيه واعتبرت إن هي فعلا نزوة وصدقته .. كان بينا على طول صراحة وكنا اصحاب جدا واعتبرت إن هي نزوة وخلصت وفكل مرة كنت بتفاجئ وبعتبرها كأنها أول مرة ” .