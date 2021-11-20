هل تذكرون “الآنسة وردة” من “يوميات جميل وهناء”؟.. شاهدوا التغير الجذري في شكلها بعد غيابٍ طويل!

كتب امير فتحي في السبت 20 نوفمبر 2021 05:44 مساءً - بعد غياب طويل لها على السوشيال ميديا بسبب اعتزالها الفن، صدمت نجمة المسلسل الشهير “يوميات جميل وهناء“، رباب كنعان، الجمهور بأول ظهور لها بعد غياب طويل، حيث كشفت الصورة عن تبدل ملامحها.

ويعد هذا الظهور هو الأول لكنعان بعد أن أعلنت اعتزالها بمنشور كتبته عبر صفحتها الشخصية على تطبيق التواصل الاجتماعي، «فيسبوك».

وتباينت التعليقات حول أحدث ظهور لنجمة مسلسل جميل وهناء، فبينما اعتبر البعض أنه لا زالت تحتفظ بجمالها، رأى آخرون أنها تحولت تمامًا.

الفنانة المعتزلة “رباب كنعان” في أحدث ظهور لها – الصورة من حساب الفنانة على الفيسبوك

رباب التي إشتهرت بشخصية السكرتيرة الحسناء “الآنسة وردة” ضمن أحداث المسلسل الشهير “يوميات جميل وهناء” ، دخلت اليوم عالم الأعمال، حيث ظهرت في الصورة من داخل مركز التجميل الخاص بالسيدات، وعلّقت قائلة :”وابتدا ابتدا المشوار”.

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الجدير بالذكر، أن كنعان كانت قد أعلنت إعتزالها عبر صفحتها الخاصة، وقالت :”عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي”. فيما طالبتها مجموعة كبيرة من التعليقات بعدولها عن هذا القرار.

الفنانة رباب كنعان بدأت مسيرتها الفنية سنة 1990 وحُفرت في ذاكرة المشاهدين في عدة أعمال أبرزها: “جميل وهناء” و”الفصول الأربعة” وغيرها الكثير.

تميزت رباب كنعان بشخصية لطيفة ومرحة، كما تمتلك ملامح جميلة، وتعد من النجمات المحبوبات داخل الوسط الفني. كما لها عدد كبير من المعجبين خارج الوسط الفني، والذين يتابعون أعمالها بشكل مستمر.

برعت في أداء الأدوار الإجتماعية والتراجيدية والرومانسية، كما نجحت في الكوميديا، وشاركت أيضاً في عدد من أعمال البيئة الشامية.

وكان مسلسل “يوميات جميل وهناء” مرتبة متقدمة في قائمة مسلسلات الكوميديا السورية لتوافر كل عوامل النجاح فيه من القصة إلى تمثيل أبطاله المميز.

وحقق مسلسل “يوميات جميل وهناء” نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي وتعلق الجمهور بأبطاله وقصة المسلسل والمواقف الكوميدية بين جميل وهناء، وبعد مرور 24 سنة على عرض المسلسل دعونا نرى كيف أصبح أبطاله.

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