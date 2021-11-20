صور رومانسية تجمع جومانا مراد بزوجها “الأردني” في عيد ميلاده.. شاهدوا وسامته!

كتب امير فتحي في السبت 20 نوفمبر 2021 05:44 مساءً - شاركت الفنانة السورية جومانا مراد، جمهورها و متابعيها، بمجموعة صور من احتفالها بعيد ميلاد زوجها، وظهرت جومانا مع زوجها وهما يحتضنان بعضهما البعض في الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع “إنستجرام“.

جومانا مراد احتفلت بعيد ميلاد زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو بين مجموعة كبيرة من أصدقائها في الوسط الفنّي حيث حرصت النجمة السورية أن تقام هذه المناسبة في أجواء احتفالية وبحصور المقربين منها.

وإرتدت مراد فستانًا باللون الأحمر ليتماشى مع الجاكت الذي ارتداه زوجها بنفس اللون، موجهة له رسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلاده، وكتبت قائلة: “كل سنة وأنت طيب يا حبي”، وسرعان ما حظي البوست على تفاعل الكثيرين من متابعيها الذين حرصوا على توجيه رسائل التهنئة له.

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النجمات في حفل عيد ميلاد ربيع بسيسو

نجوم الفن يشاركون جومانا مراد إحتفالها بعيد ميلاد زوجها

عيد ميلاد زوج جومانا مراد حضره مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني تتقدمهم الفنانة يسرا والفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، والنجمة درة، والمنتجة المصرية مها سليم، والإعلامية شريهان أبو الحسن، والمغني أبو، ونشرت الفنانة درة كذلك صورة لحفل عيد ميلاد ربيع بسيسو على خاصية “الاستوري” عبر حسابها على “انستجرام”، وقدمت التهنئة له ولزوجته فكتبت تعليقا على الصورة: “عيد ميلاد سعيد لك يا ربيع، ربنا يسعدكم ديما يا حبايبي”.

كذلك نشرت المنتجة مها سليم أكثر من صورة تجمعها بكل من الفنانة جومانا مراد وزوجها ربيع بسيسو عبر حسابها على “انستجرام” وقدمت لهما التهنئة على هذه المناسبة فكتبت: “كل سنة وأنت الأخ والسند والدعم والمشورة الصح اللي من القلب وفي مكانها ربنا يحميكم ويخليكم لأولادكم، بحبكم أوي أوي وديما متجمعين”.

أحدث ظهور لـ جومانا مراد في الدراما

وتعرض قناة CBC حدوتة “مش هنفرح بيكي“، ضمن حكايات “مسلسل زي القمر“، منذ السبت الماضي، في تمام الساعة الثامنة مساء، بطولة جومانا مراد، بعد عرضها في الموسم الأول للعمل قبل شهر رمضان الماضى.

حدوتة “مش هنفرح بيكى” تأليف شهيرة سلام وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، ويشارك في بطولتها عباس أبو الحسن، محمد كيلانى، مها أبو عوف، ألفت عمر، نرمين زعزع، هشام الشاذلى، محمد أبو داوود، وتتناول الحكاية نظرة المجتمع الى المرأة التى لم تتزوج حتى بلوغها الاربعين، ورد فعلها تجاه تلك النظرة.

يُذكر أن “مسلسل “زى القمر” عرضت منه خلال الأسابيع الماضية حواديت “غالية” بطولة درة، و”واحد فى المية” بطولة صابرين، و”أنا قبلت”، و”عقبال عوضك” بطولة مى كساب، و”اللى خلف مامتش” بطولة سوسن بدر، و”مش مبسوطة” بطولة داليا مصطفى وبشرى، و”فوتو شوب” بطولة ملك قورة “ان كبر ابنك” بطولة وفاء عامر، و”حتة من القمر” بطولة لقاء الخميسى، و”أم العيال” بطولة رانيا فريد شوقى.

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