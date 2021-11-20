أصالة في تعليقها على وفاة زهير رمضان : ” لو ظلمني بيوم برأيه أنا مسامحته “

كتب امير فتحي في السبت 20 نوفمبر 2021 05:44 مساءً - علقت الفنانة السورية ” أصالة ” على خبر وفاة الفنان السوري ” زهير رمضان ” الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 62 عاما على الرغم من الخلافات السابقة التي كانت بينهما وهجوم الفنان الراحل ضدها كلاميا من قبل .

فكتبت أصالة في تعليقها الذي أشاد المتابعون به وبإنسانيتها قائلة : ” رحم الله الفنان زهير رمضان .. قد تختلف معه بآراء وقضايا وتفاصيل كثيرة ” .

وتابعت : ” الله يرحمه ويغفر له ولو ظلمني بيوم برأيه أنا مسامحته .. وربي يجمعه بأبي وكل الطيبين اللي راحوا بالجنة ويعين أهله وحبايبه ويحفظ بلدنا اللي كلنا بنعشق ترابها كل واحد فينا بطريقته ” .