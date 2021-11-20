شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق ودرة أبرز من قدموا شخصية برلنتي عبد الحميد.. فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أبرز جميلات السينما المصرية، لها ملامح مصرية جذابة جعلتها تقدم دور بنت البلد ببراعة شديدة، نافست هند رستم علي لقب "ملكة الإغراء" هى الفنانة الراحلة برلنتي عبد الحميد، والتى تحل اليوم السبت الموافق 20 نوفمبر ذكرى ميلادها.

كانت تحب القراءة منذ صغرها، وبرعت كذلك فى الكتابة فما كان عليها إلا أن التحقت بقسم النقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بعدما أنهت دراسة التطريز، فلم يكن حينها التمثيل هو هدفها ولكن رآها الراحل زكى طليمات بعين مختلفة، رأى وجهًا سينمائيًا يكتب له النجاح، فأقنعها بالتحويل من قسم النقد للتمثيل وقد كان وصدقت نبؤة طليمات حيث حققت برلنتي نجاحًا كبيرًا منذ ظهورها فى أول فيلم "شم النسيم، وكانت الانطلاقة الحقيقية فى "ريا وسكينة".

تزوجت برلنتي مرتين المرة الأولى كانت من المنتج محمود سمهان الذى كان يحبها كثيرًا ويغار عليها، وكانت برلنتي مشترطة أن تكون عصمة الزواج فى يدها، وبمجرد أن بدأت المشاكل تدب بينهم بسبب غيرته عليها وطلبه أن تترك التمثيل طلقت برلنتي نفسها علي الفور، فما كان عليه إلا أن يحاول إعادتها مرة أخرى لكن كل محاولاته باءت بالفشل فحاول الانتحار.

وكانت الزيجة الثانية للمشير عبد الحكيم عامر والذى يعتبر حب عمرها التى تركت كل شيء من أجله تركت فنها وأعمالها وكرست حياتها له ولابنهما التى أنجبته فيما بعد، وبعد وفاته قررت أن تكتب عنه وتستعيد هوايتها السابقة وبالفعل كتبت كتابين عن المشير هم "المشير وأنا" و"الطريق الي قدرى.. إلى عامر"، وقد شخصت دورها كل من الفنانه غادة عبد الرازق فى فيلم جمال عبد الناصر، والفنانة درة التونسية فى مسلسل صديق العمر.