شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المصرى "potato" بالمهرجان السينمائى الدولى للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم السبت الفيلم المصرى "potato" بمهرجان السينمائي الدولى للفيلم فى دورته الثالثة وتقام فعالياتها فى الفتره من 20 حتي 22 نوفمبر، والفيلم بطولة لبنى ونس، مختار رجب، كريم عبد العليم، سارة هشام، يمنى النجار، مكياج لمياء محمود، ستايلست نردين عماد، ميكينج تصوير أحمد فرحات، إشراف فنى وديكور عمر خالد، مونتاج وألوان محمود مهدى، موسيقى تصويرية محمود شابورى ، تصميم صوت أمجد عز الدين، ترجمة عز الدين حافظ، مخرج منفذ حسام تايجر، مدير تصوير محمود فوزى، سيناريو و حوار مروة مصطفى، قصة وإخراج: محمد البدرى.

وتم تنظيم الدورة الثالثة للمهرجان السينمائي الدولي للفيلم "سيني ارت اكادير"، على المنصة الرقمية الخاصة للمهرجان و على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و22 نوفمبر 2021، تحت شعار "الفن والنقاهة"، وذلك في ظل ظروف الوباء، ويتضمن برنامج هذه النسخة؛ مسابقة رسمية للأفلام القصيرة وأفلام وثائقية طويلة قادمة من مختلف قارات العالم، و30 فيلما يتنافسون على جوائز المهرجان السينمائي الدولي للفيلم.

وكان قد صرح مخرج الفيلم محمد البدرى من قبل لليوم السابع بأنه استوحى فكرة الفيلم من لوحة "آكلوا البطاطا" للرسام الهولندى فان جوخ اللوحة وتعبر عن حال عمال المناجم تحت خط الفقر، لا يملكون سوى وجبة بطاطس واحدة فى اليوم مع كوب من الشاى، وتابع العنصر الأساسى لتمسكى بفكرة الفيلم هى اللوحة نفسها، فهناك كم من التفاصيل المرسومة ولا يوجد أى مبرر منطقى يتلاءم مع البيئة والأشخاص، تفاصيل جعلت منى شخص فضولى لإيجاد أى رابط درامى حتى أستطيع أن أضع قصة درامية محبوكة.

يذكر أن المهرجان السينمائى الدولى للفيلم عن الفن يهدف إلي عرض مجموعة متنوعة من الأفلام ذات صلة بالفن قادمة من مختلف قارات العالم، هو التبادل الثقافي وتعزيز التواصل بين الثقافات العالمية، وخلق جسر للتواصل المباشر مع مخرجين ومبدعي الافلام العربية والأجنبية. فهي فرصة للاستفادة من التجارب الدولية، ويهدف أيضًا المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ودعم المواهب السينمائية الشابة، واكتشاف المبدعين وتشجيعهم.