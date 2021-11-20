شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم إلهام شاهين فى المهرجان المصرى الأمريكي للسينما والفنون فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة إلهام شاهين، بصور من تكريمها من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في جامعة سانت فرانسيس في بروكلين نيويورك، عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت إلهام، على الصور، قائلة: "تكريمي من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في جامعة سانت فرانسيس في بروكلين نيويورك"، وهنأها جمهورها على التكريم.







إلهام شاهين

وفى سياق آخر حلت النجمتان إلهام شاهين وهالة صدقى ضيفتين فى الجزء الثانى من برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، المذاع على قناة On، وروت إلهام شاهين سر كلمة "الربع كيلو كريز"، قائلة: "هي هالة صدقى فضحتنى وحكت، القصة وما فيها هالة مش منظمة ومش بتحط الحاجة في مكانها وكنا سافرنا فرنسا وقاعدين في غرفة سوا، عشان نوفر فلوس".

وتابعت إلهام شاهين: "المهم أنا عاملة نفسى ناصحة وبشيل كل حاجة معايا، وفى يوم كنا نازلين نعمل شوبينج وأخدت فلوس وأخدت البطاقة الائتمانية الخاصة بها وقلتلها متقلقيش لحسن تقع منك، ودخلنا المحل وكان عامل تخفيضات واشترينا حاجات كتير جدا، وجيت أحاسب لقيت الشنطة مفتوحة ولقيت المحفظة اتسرقت ومفيش معانا لا فلوس ولا فيزا".

وأضافت إلهام شاهين: "المهم هالة صدقى كان معاها شوية فلوس قليلة في الغرفة وكان مشكلتنا كلها في الأكل لأن كدة كدة حاجزين تذاكر الطيران للعودة، فأنا بحب جدا الكريز وكل يوم باكل كيلو، فقلتلها يا هالة هاتيلى كيلو كريز راحت قايلالى هو ربع كيلو مفيش غيره".

واستكملت هالة صدقى: "قابلنا سناء منصور وإيناس الدغيدى هناك ورغم إنهم أصدقائنا مقلناش واتكسفنا، وكانوا حابين يعزومنا على بيتزا وقلنا كويس أهو نوفر وجبة، وإلهام لقيتها مصممة إنها تدفع وتقولهم انتوا ضيوف عندنا، وأبص لها وأقولها خلاص هما مصممين ودى لا يمكن واضطرينا نعزمهم".