شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سالم فى تجربته التمثيلية الأولى بـ"قواعد الطلاق الـ 45" مع إنجى المقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم السبت، عرض أولى حلقات مسلسل "قواعد الطلاق الـ 45" بطولة الفنانة إنجى المقدم، والذى يعرض على إحدى القنوات العربية، ويشارك في بطولته كل من هيدى كرم، سالى شاهين، صدقى صخر، جيهان الشماشيرجى وأحمد سالم، وعمر الشناوى، وإخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

ويقدم أحمد سالم تجربته التمثيلية الأولى في "قواعد الطلاق الـ 45"، لاسيما أنه يعمل مذيعًا منذ سنوات، ويقدم برنامج "المواجهة"، ويظهر سالم بشخصية تدعى "حسن" ويعمل رساماً وهو شخص خجول وهادى الطباع، وخلال الأحداث المثيرة في المسلسل نجد أن حسن يقع في قصة حب مع الموديل التي تجسدها المذيعة سالى شاهين، ويحدث بينهما مفارقات وأزمات نراها بداية من الحلقة 21.

واختار المخرج مصطفى أبو سيف، المذيع أحمد سالم ليخوض تجربته التمثيلية من خلال المسلسل، بسبب أنه هادئ الطباع ووجه مميز، وهو ما يتماشى مع الشخصية التي يقدمها أمام سالى شاهين، ولذلك وقع الاختيار عليه منذ بداية تحضيرات المسلسل.

مسلسل "قواعد الطلاق الـ 45" مأخوذ عن المسلسل الأمريكي Girlfriends’ Guide to Divorce، الذي تم عرضه فى 2014 وحتى 2018 على خمسة أجزاء، والعمل بطولة إنجى المقدم، عمر الشناوى، هيدى كرم، سالى شاهين، صدقى صخر، جيهان الشماشيرجى وإخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

وتدور قصة النسخة الأصلية من المسلسل حول سيدة في الأربعينات من عمرها، وهي مؤلفة سلسلة كتب الأكثر مبيعًا عن المساعدة الذاتية، وتكتب عن الزواج ورعاية الأطفال، بينما تكافح لإخفاء الحقيقة حول انفصالها عن زوجها، بينما تواصل قضاء بعض الوقت مع الأمهات المطلقات للاستفادة من الانفصال، وذلك في إطار كوميدي.















