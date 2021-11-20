شكرا لقرائتكم خبر عن نادر عباسي يكشف لـ"الخليج 365" كواليس التحضير لحفل افتتاح طريق الكباش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق المايسترو نادر عباسى متابعيه على موقع فيس بوك ومحبيه بمفاجأة كبيرة بعدما كتب عبر حسابه على "فيس بوك" كلمات قال فيها: "انتظرونا يوم 25 نوفمبر 2021"، وهو ما دعا محبيه للتخمين حول الحدث بصورة كبيرة، خاصة مع ما قدمه نادر عباسى أثناء قيادته الأوركسترا احتفالاً بموكب المومياوات بصورة أبهرت العالم أجمع.



نادر عباسى

كشف نادر عباسى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن المفاجأة المنتظرة بقوله: "طوال الفترة الماضية نحضر لحفل افتتاح طريق الكباش، والذى نسلط فيه الضوء على الأقصر كلها لتتزين فيه لكل من يراها، فنبرزها للعيان بأجمل شكل ممكن، وكما اعتدنا إبراز هوية المصرى القديم سنفعل خلال الحفل، بعدما حاولنا استخدام الإشعارات المسجلة على جدران الأقصر ومراجعتها بصورة دقيقة مع الوزير خالد عنانى الذى تابع كل التفاصيل، لنعيد الاحتفال بعيد مصرى قديم طالما احتفل به المصريون قبل سنوات طويلة".

واستكمل نادر عباسى: "هذا العيد كان يحمل اسم "عيد الأوبت"، حيث كان هذا العيد أشبه بكرنفال مميز يتم بصورة سنوية على أرض الأقصر يتم خلاله تنصيب الملوك أو الاحتفال بالمناسبات والذكريات السعيدة".