شكرا لقرائتكم خبر عن دانيلو كريمونتي يقدم ورشة إبداع الممثل بالقاهرة الدولي للمسرح التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج والممثل الإيطالي دانيلو كريمونتي ورشة ضمن ورش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 28 برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وقد اختار كريمونتي عنوان: "إبداع الممثل والتغييرات المشهدية"، ليقوم بتدريب المشاركين في ورشته علي أساسيات لغة الجسد: التنفس المتصل بالتوتر (الجسدي والعاطفي) والإيقاع والصوت، والعلاقة مع الفضاء والعلاقة مع الآخر، ومدة الورشة 20 ساعة "كحد أدنى" مقسمة في 5 أيام، بمعدل 4 ساعات يوميًا، وسوف يتم اختيار 20 مشاركا "كحد أقصى" لتلك الورشة، والمشاركة في الورشة ستكون عبر الموقع الرسمي للمهرجان.



المخرج الايطالي

ويقول دانيلو عن ورشته: إن البحث عن "دوافعنا الخاصة" سوف يشكل مبدأ توجيهياً يطبق على التمارين والألعاب والأدوار التمثيلية، وبفضل ألعاب ما قبل الارتجال التي تولد الثقة في النفس وفي الآخرين، سيقود المشاركون تدريجيًا إلى التعبير عن أنفسهم بحرية عن طريق الارتجال، وهذه الممارسة تحفز الخيال والمهارات الإبداعية، وتبحث في الخبرات الشخصية والصور، ومن خلال سلسلة من ألعاب ما قبل الارتجال، سيتمكن المشاركون من اكتشاف وتعلم "القواعد" الرئيسية للغة الهزلية فيما يتعلق باستخدام الفضاء والإيقاع والطاقة، ثم يطبقونها وفقا لخيالهم الشخصي.

دانيلو كريمونتي ممثل و مخرج إيطالي ورئيس الرابطة الثقافية في بيروجيا / إيطاليا، والمدير الفني لشركة مسرح الهوية منذ عام 1989 ، وهو أيضا المدير الفني لورشة Human Beings المسرحية الدولية عابرة الثقافات منذ عام 1994 ، ويشغل كريمونتي أيضا منصب أستاذ زائر في مسرح شاندونج الوطني (جينان/الصين) منذ عام 2019.



اثناء التدريبات الخاصة به

وشارك دانيلو في إنتاج الفيلم الوثائقي "تياترو ريفوجيو" من إخراج جي أناستاسيو، وأدار ورشة مسرحية بعنوان " أولتري إيل بونتي" وأدار ورشة عمل مسرحية في ألمانيا (توبنغن) وفي الصين (بكين، شنجهاي، جينان) تحت رعاية المعهد الثقافي الإيطالي في بكين.