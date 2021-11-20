شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج المسرحى مسعد الطنبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا المخرج المسرحى مسعد الطنبارى والد الفنان رامى الطنبارى، والتي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء.

وقال المخرج مازن الغرباوى في منشوره البقاء لله في وفاة الفنان القدير مسعد الطنبارى والد الصديق العزيز الفنان رامي الطنبارى، وهاني الطنبارى وخالص العزاء لهما جميعًا.. البقاء لله وربنا يصبركم.

يعتبر مسعد الطنبارى من أشهر مخرجي المسرح الكبير، واعتمد اسمه عام 1978، ومن ثم اتجه إلى لعراق ليعمل مشرفًا ثقافيًا للأنشطة بالجامعة المستنصرية، وتألق اسمه في عدد من المسرحيات المختلفة بالعراق منها النار والزيتون، ومغامرة رأس المملوك جابر، الملك هو الملك، مسرحية 1990، و تدرج الراحل مسعد الطنباري في الكثير من المناصب حتى وصل إلى الشهرة التي حاز بها، حيث ارتقى إلى منصب مدير فني في الإمارات، وقام بإخراج عدد من المسلسلات المختلفة منها حاير طاير، زمن الطيبين، المرسى والأرض، سوالف الدار، وغيرها الكثير.