في يوم الطفل.. شاهد أطفال السينما بين الأمس واليوم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصدر "يوم الطفل" الذي يحتفل به العالم اليوم 20 نوفمبر "تريند جوجل"، وبهذه المناسبة نستعرض لكم كيف تغير شكل أطفال السينما بين الأمس واليوم.

هنا الزاهد

ظهرت هنا الزاهد في التمثيل منذ طفولتها وهي بعمر الحادية عشرة عاما بفيلم "المشخصاتي" عام 2003 ، وكانت بدايتها الفنية برفقة شقيقتها فرح، وقدما الثنائي عددا من الإعلانات وشاركتا في فيديو كليب أغنية "بابا فين".

ملك قورة

كان بداية ظهور ملك قورة وهي طفلة ببرامج الأطفال والإعلانات التليفزيونية، لتستمر في مشوارها الفني بتقديم عدد من الأعمال الفنية، كان آخرها مسلسل "إجازة مفتوحة" وفيلم "200 جنيه" وعرضا في 2021 .

منة عرفة

كانت بداية معرفة الجمهور بـ منة عرفة وهي طفلة بمسلسل "راجل و6 ستات" وظهرت خلاله بشخصية "ياسمين" ابنة الفنان أشرف عبدالباقي والفنانة لقاء الخميسي، وتغير شكلها بعد الكبر، وكان آخر أعمالها التي شاركت فيها مسلسل "ورا كل باب".

يوسف عثمان

استطاع يوسف عثمان، أن يثبت نفسه وهو طفل منذ ظهوره في فيلم "بحب السيما" عام 2004، الذي خاض بطولته الفنان محمود حميدة، والفنانة ليلى علوي، ليواصل مشواره الفني، وكان آخر أعماله مسلسل "كله بالحب" و"هجمة مرتدة" عُرضا في 2021 .

نهاد نور

خطف نهاد نور منذ ظهوره وهو طفل بفيلم "زكي شان" الأنظار إليه، خاصة أنه ظهر مع النجم أحمد حلمي، ليواصل الظهور الفني بعدد من الأعمال الفنية، وكان آخرها مسلسل "قيد عائلي" 2019 ، ومسلسل "ضل راجل" 2021 .

أحمد خالد

لفت أحمد خالد، الأنظار إليه منذ ظهوره طفلا بدور مصطفى ابن الفنان كريم عبدالعزيز بفيلم"واحد من الناس"، وواصل مشواره الفني، وقدم مؤخرا دور "فارس" بمسلسل "لمس أكتاف".