بالصور| سعوديون يرفضون تقديم عمل وثائقي عن جورج وسوف "مسيرتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت منصة شاهد VIP، يوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر، عملا وثائقيا عن "سلطان الطرب" جورج وسوف، ومسيرته المهنية الطويلة، سيظهر في 8 حلقات بعنوان "مسيرتي"، الأمر الذي قابله عدد من السعوديين باستياء عبروا عنه عبر صفحاتهم على موقع "تويتر"، في نفس الوقت الذي نال العمل إعجاب آخرين من محبي جورج في بلدان أخرى.

وهاجم عدد من السعوديين، في تعليقاتهم وجود عمل على منصة "شاهد" يتحدث عن جورج، مشيرين إلى أنهم يعتبرون آرائه السياسية داعمة لأشخاص معاديين للمملكة العربية السعودية، كما رأى البعض أن هناك رموز سعودية تستحق تقديم عمل عن مسيرتها أهم من جورج.

كان من بين التعليقات: "مصر أنتجت مسلسلات وأفلام تحتفي بالجيش المصري وتوثق انتصارات حرب أكتوبر، وفي سوريا منها إخوة التراب وفي تركيا أرطغرل بينما قنوات MBC أنتجت مسيرتي لـ جورج وسوف أين هم من تاريخنا العريق وحاضرنا المجيد"، "تطبيق يقوم بالترويج لمناصر لحزب ... في لبنان المدعيّ زوراً .... ، فضلاً عن ترويجه ... وهذا بسبب تمكن ذلك الحزب ... من منصتكم ونشر أجندته على حسابنا ومن أموالنا التي تدفع لكم"، "خلصوا أهل الفن والثقافة والأدب من السعودية معاد إلا تحطون سيرة ...... و.....، عندك خفاجي مؤسس النشيد الوطني الرسمي للدولة، عندك طلال، عندك محمد عبده عندك وعندك بس ما تحبون إلا ..."، "من أموالنا نمجد أعدائنا، إذا لم تعي هذا الأمر فهي مصيبة، هناك ألف ألف من هو أولى من وطننا بإنتاج مسيرتي له، نفع به بلده ووطنه وقادته".

بينما جاءت تعليقات أخرى تتحدث عن العمل وتثني عليه من محبي جورج، ومن بينها "كبرت قلبنا فيك أكتر وأكتر يا معلم"، "والله حلو العمل"، "يستحق المتابعة مسيرة سلطان الطرب جورج وسوف"، "بالرغم من معاصرتنا لمسيرة سلطان الطرب جورج وسوف، ما فينا الا ما نتابع مسيرتي على شاهد، وتحية حب لمنتج ومخرج العمل وكل من شارك بالبرنامج والله يطول بعمر أبو وديع"، "مسيرتي مسلسل وثائقي يروي فيه سلطان الطرب جورج وسوف حكايته مع الفن"، "أنهيت الحلقة الأولى على شاهد رائع، وهالطفل لي أخد دور الوسوف شاطر كتير".

يحكي الوثائقي كيف بدأ الوسوف مشواره الفني المبكر منذ الطفولة في بلده سوريا، فلُقّب حينها بـ "الطفل المعجزة" وهو ابن عشر سنوات، وكيف انتقل بعدها إلى لبنان في ريعان شبابه ليتابع مسيرته الفنية الاحترافية، ويتحوّل لاحقاً إلى ظاهرةٍ فنية قائمة بذاتها، ومدرسةٍ طربية فريدة، راسماً لنفسه تاريخاً فنياً عريقاً واسماً كبيراً بين عمالقة الغناء العربي.

يشارك جورج وسوف شخصياً به؛ إذ أراد أن يسمع الناس قصته على لسانه مباشرة فالشائعات من حوله لا تُعدّ ولا تحصى. كما خصّ جمهوره بتفاصيل لا يعرفها الجميع عن حياته الشخصية والمهنية، وفي نهاية العمل سلّمهم أمانة ووصيّة.

العمل من إنتاج شركة 2PURE Studiosللمنتج رودولف جبر، إخراج دافيد أوريان، نص وحوار جورج عبود، ومدير تصوير جورج ريفي. أدى أدوار جورج وسوف، من الطفولة والشباب وحتى المرحلة الحالية التي يعيشها، كل من: الطفل سليم حايك، الممثل عامر فياض، وفريد توفيق. كما يضم الوثائقي نخبة من الفنانين اللبنانيين والعرب منهم أسعد رشدان، مجدي مشموشي، كارول عبود، السا زغيب، جينا أبو زيد، ريموند عازار، فادي أبي سمرا، خالد السيد، جوزيف ساسين، شربل زيادة، جوزيف اصاف، حسن حمدان، علي الزين، مصطفى السقا، جوزيف سلامة، ونيكولا مزهر.