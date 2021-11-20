جمال سليمان.. سبب تسميته ولهذا لم يحضر جنازة وعزاء والديه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم السبت 20 نوفمبر، عيد ميلاد الفنان جمال سليمان، إذ أنه من مواليد 1959، واستطاع أن يصل لقلوب جمهور الدراما المصرية بقوة بعد مسلسل "حدائق الشيطان"، وحقق نجاحا كبيرا في دراما رمضان الماضي بمسلسل "الطاووس" الذي خاض بطولته.

وقال الفنان جمال سليمان، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن تسميته جمال جاءت بسبب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى مولده تزامنا مع الوحدة بين مصر وسوريا في ذلك الوقت.

وتابع سليمان، أن والده كان يعمل سائق تراك شحن، وكان شخصية علمانية، بينما والدته كانت سيدة منزل وكانت إنسانة محافظة ومتدينة، موضحا أن والده هو من دفعه للإتجاه للسياسة منذ صغره.

وأضاف، أنه فقد والده ووالدته عام 2013 ولم يستطع حضور تشييع جنازتيهما بسبب موقف سياسي له، مؤكدا أنه كان يتمنى رؤية والديه في أيامهما الأخيرة خاصة أنه ابنهما الأكبر.

جدير بالذكر أن الفنان جمال سليمان من مواليد مدينة دمشق في عام 1959، وحصل على إجازة من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، ثم واصل الدراسات العليا، حيث حصل على درجة الماجستير من قسم اﻹخراج المسرحي عام 1988.

وبعد عودته إلى سوريا، بدأ يمارس التمثيل في عدد كبير من الأعمال الدرامية، منها: "صلاح الدين الأيوبي، ربيع قرطبة، ملوك الطوائف، التغريبة الفلسطينية".

وبدأت رحلة جمال سليمان مع العمل في الدراما المصرية، عندما جسد شخصية مندور أبو الدهب من خلال مسلسل "حدائق الشيطان" في عام 2006، ومنذ ذلك الوقت قام ببطولة العديد من المسلسلات التليفزيونية المصرية، من أهمها: "قصة حب، الشوارع الخلفية، سيدنا السيد، نقطة ضعف".