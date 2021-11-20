وفاة المخرج مسعد الطنباري.. ومازن الغرباوي ينعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

توفي المخرج المسرحي مسعد الطنباري، والد الفنان رامي الطمباري، قبل ساعات، بعد مسيرة فنية ضمت مجموعة من الأعمال المسرحية.

وأعلن المخرج مازن الغرباوي، خبر وفاة الراحل عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "البقاء لله في وفاة الفنان القدير مسعد الطمباري والد الصديق العزيز الفنان رامي الطمباري، وهاني الطمباري وخالص العزاء لهما جميعًا.. البقاء لله وربنا يصبركم".

جدير بالذكر أن مسعد الطمباري، كانت آخر أعماله الإخراجية مسرحية "هاملت يستيقظ متأخرا" التي تم عرضها في 2020 وهي إحدى عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة، وشارك فيها عدد من الفنانين الشباب وهم محمد رأفت، ندا عصام، نيرة الحلو، وأحمد أبو راشد.