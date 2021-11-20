ريهام سعيد لهاني شاكر : ” اوعى تزعل واوعى تعاتب جاهل “

كتب امير فتحي في السبت 20 نوفمبر 2021 03:51 مساءً - وجهت الإعلامية ” ريهام سعيد ” رسالة دعم وتأييد لنقيب المهن الموسيقية الفنان ” هاني شاكر ” على خلفية القرار الصادر عن مجلس النقابة مؤخرا بمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء نهائيا .

وهو ما رفضه رجل الأعمال المصري ” نجيب ساويرس ” مهاجما هاني شاكر في تعليقه على هذا القرار ليتبادل كلا منهما تصريحات نارية ضد بعضهما البعض .

وقالت ريهام سعيد في رسالتها عبر حسابها على إنستجرام : ” أمير الغناء العربي اوعي تزعل إنت أكبر من كده بكتير واوعي تعاتب جاهل .. مش فاهمين إن لو الإعلام والغنا والتمثيل اتساب من غير رقابة ده هيبوظ الذوق العام ” .

وتابعت : ” اتمنع ليه فيلم انجلينا جولي، اتمنع عشان أولادنا ومستقبلهم عشان قيمنا ودينا .. علي فكرة كنت أول واحدة بدافع عنهم في بداياتهم موزة وشاكوش وغيرهم بس اللي حصل بعد كده كان مخجل حتي في ناس من اللي متسابين يغنوا بقوا بيقدموا إسفاف ووجود الراقصة اللي مالهاش دعوة بالفن خالص بلبسها العجيب بقي حاجة ثابتة في الكليبات ” .

وأضافت : ” أستاذ هاني شاكر شكرا إنك بتحافظ علي الفن المصري اللي كان فيه أم كلثوم وعبد الحليم حافظ كان في شكوكو بس كان مونولوجست مابيقولش علي نفسه مطرب ولا بيقول كلام خارج .. لو مؤمنين إن في حرية مطلقة يبقي وافقوا علي انتشار المخدرات والأفلام الإباحية وغيرها وقولوا كل واحد حر يختار الطريق اللي يناسبه ” .