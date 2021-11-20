فن ومشاهير

وفاة فاليري جاركالين بـ"كورونا".. صاحب لقب "فنان الشعب الروسي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

توفي الممثل الروسي فاليري جاركالين، اليوم السبت، الملقب بـ "فنان الشعب الروسي"، عن عُمر ناهز الـ 67 عامًا، إثر إصابته بفيروس .

ووفقا لوسائل إعلام أجنبية، كان قد تم نقل الممثل الروسي في أكتوبر الماضي إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتم تقييم حالته على أنها خطيرة .

جدير بالذكر أن فاليري جاركالين ولد في 11 أبريل 1954 في موسكو، وتخرج من المعهد الروسي للفنون المسرحية عام 1988، واشتهر بعمله في أفلام مثل "شيرلي ميرلي"، "أطفال للإيجار"، والمسلسل التليفزيوني "مربيتي الرائعة"، وعمل في السنوات الأخيرة كمدرس في المعهد الروسي للفنون المسرحية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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