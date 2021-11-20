وفاة فاليري جاركالين بـ"كورونا".. صاحب لقب "فنان الشعب الروسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

توفي الممثل الروسي فاليري جاركالين، اليوم السبت، الملقب بـ "فنان الشعب الروسي"، عن عُمر ناهز الـ 67 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ووفقا لوسائل إعلام أجنبية، كان قد تم نقل الممثل الروسي في أكتوبر الماضي إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتم تقييم حالته على أنها خطيرة .

جدير بالذكر أن فاليري جاركالين ولد في 11 أبريل 1954 في موسكو، وتخرج من المعهد الروسي للفنون المسرحية عام 1988، واشتهر بعمله في أفلام مثل "شيرلي ميرلي"، "أطفال للإيجار"، والمسلسل التليفزيوني "مربيتي الرائعة"، وعمل في السنوات الأخيرة كمدرس في المعهد الروسي للفنون المسرحية.