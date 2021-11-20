بالصور| "الهضبة" وويجز وأكرم حسني يحتفلون بعيد ميلاد عمرو سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك المخرج عمرو سلامة، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بصور من حفل عيد ميلاده، الذي أقامته زوجته مروة البرماوي، ودعت إليه عددا كبيرا من أصدقائه.

وشهد عيد الميلاد حضور نجوم الوسط الفني، بينهم "الهضبة" عمرو دياب، روبي، أحمد مالك، أحمد داش، أكرم حسني، ويجز، وهدى المفتي.

وعلق عمرو على الصور قائلًا "قد إيه حاسس بالحظ والسعادة لكل الناس اللي جت وشرفتني في عيد ميلادي (المبكر)، وكل الحب اللي حسيته، وشكرا لمراتي حبيبتي اللي خططت وصممت كل حاجة وخصوصا التورتة المعبرة جدا".

كان المخرج عمرو سلامة، كشف عن البوستر التشويقي الأول لفيلم "برا المنهج" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في 15 ديسمبر المقبل.

ونشر سلامة، البوستر عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بنشارك لأول مرة معاكم البوستر التشويقي الأول لفيلم (برا المنهج).. كل قصة لها زاويتين.. واحدة في المنهج.. وواحدة برا المنهج.. مين الشبح؟.. البوستر التشويقي لفيلم برا المنهج ١٥ ديسمبر بجميع دور العرض".