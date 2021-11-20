فن ومشاهير

تصريحات سمية الألفي عن فاروق الفيشاوي في برنامج "السيرة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلت الفنانة سمية الألفي، ضيفة على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، ويعرض على قناتي Dmc وأبو ظبي، وتحدثت خلالها عن زوجها السابق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي .

نستعرض لكم أبرز ما قالته سمية الألفي عن الفيشاوي في السطور التالية:

- "أول يوم شفت فاروق الفيشاوي فيه كان وسيم جدا وبيتعامل معايا برقة فظيعة، وشعري كان طويل ووقتها كنت بلبس المايكرو جيب لأنه كان موضة".

- "قبل الارتباط.. صحاب فاروق الفيشاوي كانوا بيقولوله عليا إني قاصر".

- فاروق كان أكبر مني بـ 4 سنين، وكان عارف إني بحب الشيكولاتة واللبان والورد وجابهم لي عشان يخطف عيني بيهم.

- أول صدمة لي مع فاروق كان بعد سنة من جوازنا، واعترفلي إنه عاش نزوة وطلب مني أسامحه عليها.

- أنا مقدرش أتحمل الفشل.

- جوازي من فاروق الفيشاوي كان قراري.

- كنت بحب فاروق حب زيادة عن اللزوم وكنت بثق فيه، وكان عندي قدرة كبيرة على التسامح.

- عُمري ما كنت خايفة.

فاروق الفيشاوي جاله سرطان ودي كانت أصعب لحظة في حياتي.

- ندمت إني مكنتش مراته في آخر أيامه عشان أكون موجودة معاه 24 ساعة.

  • فاروق الفيشاوي اتوفى وأنا كنت معاه في المستشفى ومكنتش بفارقه في آخر أسبوعين له، بعد ما أكلته عيش وجبنة، واتوفى وهو نايم.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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