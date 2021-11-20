تصريحات سمية الألفي عن فاروق الفيشاوي في برنامج "السيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حلت الفنانة سمية الألفي، ضيفة على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، ويعرض على قناتي Dmc وأبو ظبي، وتحدثت خلالها عن زوجها السابق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي .
نستعرض لكم أبرز ما قالته سمية الألفي عن الفيشاوي في السطور التالية:
- "أول يوم شفت فاروق الفيشاوي فيه كان وسيم جدا وبيتعامل معايا برقة فظيعة، وشعري كان طويل ووقتها كنت بلبس المايكرو جيب لأنه كان موضة".
- "قبل الارتباط.. صحاب فاروق الفيشاوي كانوا بيقولوله عليا إني قاصر".
- فاروق كان أكبر مني بـ 4 سنين، وكان عارف إني بحب الشيكولاتة واللبان والورد وجابهم لي عشان يخطف عيني بيهم.
- أول صدمة لي مع فاروق كان بعد سنة من جوازنا، واعترفلي إنه عاش نزوة وطلب مني أسامحه عليها.
- أنا مقدرش أتحمل الفشل.
- جوازي من فاروق الفيشاوي كان قراري.
- كنت بحب فاروق حب زيادة عن اللزوم وكنت بثق فيه، وكان عندي قدرة كبيرة على التسامح.
- عُمري ما كنت خايفة.
فاروق الفيشاوي جاله سرطان ودي كانت أصعب لحظة في حياتي.
- ندمت إني مكنتش مراته في آخر أيامه عشان أكون موجودة معاه 24 ساعة.
- فاروق الفيشاوي اتوفى وأنا كنت معاه في المستشفى ومكنتش بفارقه في آخر أسبوعين له، بعد ما أكلته عيش وجبنة، واتوفى وهو نايم.