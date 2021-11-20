تصريحات سمية الألفي عن فاروق الفيشاوي في برنامج "السيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلت الفنانة سمية الألفي، ضيفة على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، ويعرض على قناتي Dmc وأبو ظبي، وتحدثت خلالها عن زوجها السابق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي .

نستعرض لكم أبرز ما قالته سمية الألفي عن الفيشاوي في السطور التالية:

- "أول يوم شفت فاروق الفيشاوي فيه كان وسيم جدا وبيتعامل معايا برقة فظيعة، وشعري كان طويل ووقتها كنت بلبس المايكرو جيب لأنه كان موضة".

- "قبل الارتباط.. صحاب فاروق الفيشاوي كانوا بيقولوله عليا إني قاصر".

- فاروق كان أكبر مني بـ 4 سنين، وكان عارف إني بحب الشيكولاتة واللبان والورد وجابهم لي عشان يخطف عيني بيهم.

- أول صدمة لي مع فاروق كان بعد سنة من جوازنا، واعترفلي إنه عاش نزوة وطلب مني أسامحه عليها.

- أنا مقدرش أتحمل الفشل.

- جوازي من فاروق الفيشاوي كان قراري.

- كنت بحب فاروق حب زيادة عن اللزوم وكنت بثق فيه، وكان عندي قدرة كبيرة على التسامح.

- عُمري ما كنت خايفة.

فاروق الفيشاوي جاله سرطان ودي كانت أصعب لحظة في حياتي.

- ندمت إني مكنتش مراته في آخر أيامه عشان أكون موجودة معاه 24 ساعة.