بالصور| والد حلا شيحة يستقبل العزاء مع معز مسعود في شقيقة الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أقيم قبل يومين وتحديدا مساء الخميس الماضي، عزاء علا مسعود شقيقة معز مسعود بساحة الوهاب المفتوحة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومنعت فيه أسرة الراحلة المصورين من التصوير في العزاء.

ونشر برنامج "et بالعربي" عبر حسابه على إنستجرام، صورا من العزاء، حيث كان في استقبال المعزيين، معز مسعود والفنان التشكيلي أحمد شيحة، وابنته حلا شيحة زوجة معز مسعود.

وتواجد في العزاء عدد من الشخصيات العامة والفنانين من بينهم المنتج محمد حفظي، وبشرى، شريف رمزي.

وكان الباحث والمنتج معز مسعود زوج الفنانة حلا شيحة، أعلن وفاة شقيقته علا مسعود، يوم 12 نوفمبر الجاري، عبر حسابه على تويتر،وعلق: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. دي من أصعب لحظات حياتي.. توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود".

وأضاف: "أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى.. شكر الله سعيكم".