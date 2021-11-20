عمرو دياب يداعب طفلًا حديث الولادة في أحدث ظهور (شاهد الصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الموزع الموسيقي نادر حمدي، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بصور جمعته بـ"الهضبة" الفنان عمرو دياب، أثناء زيارة الأخير له في منزله لتهنئته على وصول طفله الأول.

ويظهر عمرو في صور وهو يداعب الطفل سيف الذي وصل الدنيا قبل 8 أيام تقريبًا، كما ظهر في واحدة منها وهو يقف إلى جوار نادر الذي حمل طفله وبجواره زوجته.

وعلق نادر "دويتو جديد بين لقاء العمالقة مع النجم عمرو دياب والنجم الصاعد سيف نادر حمدي".

كان نادر أعلن عن وصول طفله سيف، في 12 نوفمبر على موقع "فيسبوك"، وكتب "الحمد لله ربنا أنعم عليا ورزقني بولد".