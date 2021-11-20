تامر عاشور يُعلق على قرارات"الموسيقيين" بشأن إيقاف 20 مطربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان تامر عاشور، على قرارات نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بإيقاف ومنع 20 مطربا للمهرجانات من الغناء.

وكتب عاشور، عبر حسابه على تويتر: "الحقيقة أنا شايف إن مش أي حد اسمه يقترن بالغناء بغض النظر عن أي قرار.. قرار منع فلان عن (الغناء)، ده اعتراف بأن كل اللي اتمنع بيغني فعلا".

وأضاف: "لازم الجمهور يفهم أن هم اتمنعوا من (الأداء على المسرح) عشان له ضوابط، ولكن يقدروا ينزلوا مهرجانات عادي والناس تسمعهم عادي".

جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، أعلنت مؤخرا عن أسماء من ليس لديهم تصاريح للعمل، والممنوعين من الغناء، وهم كالتالي: "حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا الشهير بمسلم، أبو ليلة، أحمد قاسم الشهير بـ فيلو، أحمد موزة، حمو طيخة، ريشا كوستا، وسمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة، شكل، عمرو حاحا، وعنبة، وحسن أبو الروس".