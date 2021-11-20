على أنغام أغنية “نمبر ون”.. فيديو جديد لمحمد رمضان في أمريكا

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

نشر الفنان المصري، محمد رمضان، مقطع فيديو استعرض فيه مهاراته الرياضية في كرة السلة، في الولايات المتحدة.

وعلى حسابه في “إنستغرام”، نشر محمد رمضان مقطع فيديو يظهر فيه وهو يرمي الكرة بداية بيده إلى السلة ليسجلها، ومن ثم يركل الكرة نحو السلة لتدخل أيضا، على أنغام أغنيته “نمبر وان”.

وأعرب العديد من متابعي رمضان عن إعجابهم بمهارته، وعن محبتهم للفنان.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق، بإلزام محمد رمضان في دعوى الطيار أشرف أبو اليسر التي يطالب فيها الفنان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء “أزمة صورة الطائرة”، بدفع 6 مليون جنيه.

وطالب مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبو اليسر، في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله.