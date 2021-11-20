صورة لهيفا وهبي ووائل كفوري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانين اللبنانيين وائل كفوري وهيفا وهبي، معبرين عن حبهم وإعجابهم الكبير بهما.

وظهرت هيفا بجمالها المعتاد وهي ترتدي فستاناً طويلاً باللون الرمادي، بتصميم مميز مع شقة تكشف عن ساقها، وبالنسبة للأكمام فكانت طويلة على ذراعها اليسرى ومن دون أكمام بالذراع الثانية، كما تميزت بشعرها الأسود الطويل، حيث تركته منسدل على كتفها بتسريحة الوايفي، ونسق مع الفستان ساعة مميزة زادت إطلالتها أناقة.

أما بالنسبة لوائل فارتدى بدلة باللون الأسود مع قميص باللون الأسود أيضاً ووسامته بدت واضحة. وتفاعل المتابعين بشكل كبير مع إطلالة الثنائي وتركوا تعليقات مميزة.

يذكر أن وائل كفوري وهيفاء وهبي أحيا كل منهما حفلاً جديداً في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أشعل الثنائي حفلهما بمجموعة من أجمل الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.