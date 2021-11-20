انفجار في كواليس مسلسل طارق لطفي الجديد.. ما علاقة دواعش الموصل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض فريق عمل مسلسل “ليلة السقوط”، إلى حادث صادم، بعد انفجار لغم أرضي خلال التصوير في المدينة القديمة بمنطقة الساحل الأيمن في الموصل بالعراق، وهو المكان الذي شهد معركة تحرير الموصل من “الدواعش” على يد القوات العراقية، ولم يسفر الانفجار عن أي خسائر بشرية.

واضطر المنتج قيس الرضواني، رئيس شركة بلا حدود للإنتاج الفني، لاستبدال إحدى الكاميرات التي تضررت إثر الانفجار.

وبهذا المشهد، انتهى فريق عمل “ليلة السقوط” من تصوير المشاهد النهائية للمسلسل، استعداداً لدخول العمل مرحلة المونتاج والميكساج ليكون جاهزاً للعرض على الفضائيات بداية العام المقبل.

وقال المنتج، في بيان إعلامي: “أثناء تصوير المشهد الأخير بالمسلسل، انفجر لغم حقيقي، من مخلفات معركة تحرير الموصل من أيدي تنظيم “داعش”، وكاد أن يصيب فريق العمل، لكن الانفجار طاول كاميرات التصوير فقط في المدينة القديمة بمنطقة الموصل، وهي المنطقة التي تحتوي على سراديب ودمار شامل بسبب معركة تحرير الموصل، والتى شهدت مقتل عدد كبير من عناصر داعش الارهابية”.

وأضاف: “المنطقة لم تطأها عناصر إزالة الألغام والمتفجرات منذ المعركة، لكن كان لدينا إصرار على تصوير مشاهد العمل في أماكنها الحقيقية، حتى تُظهر للجمهور العربي وللعالم ما حدث في الموصل، وما أحدثه “الدواعش” في العراق خلال الفترة من 2014 وحتى 2017، ليظهر كَمّ الدمار الشامل الذي خلّفه الإرهاب”.

وأشار إلى أنّ العمل ليس مجرد عمل فني لكنه عمل وطني، وكل من شارك فيه تعامل معه على هذا الأساس، مؤكداً أنه توثيق للمآسي التي شهدها الوطن العربي، ولذا تخطت ميزانية التصوير حتى الآن أكثر من 5 ملايين دولار، حيث استخدمت الشركة المنتجة أحدث الكاميرات، بالإضافة للتعاون مع مديري تصوير على مستوى عالٍ.

وشدد على أن تنفيذ معارك الأكشن تم بشكل حقيقي، وكذلك تمت الاستعانة بأجهزة خاصة لتصوير الانفجارات التي تمت، واستمر التصوير لأكثر من 122 يوماً، حتى يخرج العمل بصورة تليق بتوثيق أحداث مهمة حقيقية تظهر دور القوات العراقية في الحفاظ على وطنهم.

وأكد أن التصوير تم في الموصل وأربيل ودهوك وعدد كبير من الأماكن الحقيقية.

ويذكر أن “ليلة السقوط” استغرق الإعداد له 3 أعوام، ويشارك في بطولته من مصر الفنان طارق لطفي، وأحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور وكندة حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب مجموعة من نجوم الدراما العراقية، وأبرزهم جواد الشكرجي، خليل إبراهيم، ذوالفقار خضر، ريهام البياتي، وبيداء المعتصم، ومن تأليف مجدي صابر.