“ساعات الجرح بيريّح”.. حمادة هلال يتعرض لإصابة في الوجه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض الفنان حمادة هلال لإصابة بسيطة في وجهه بجوار العين، حيث نشر فيديو له عبر “إنستغرام”، مصحوباً بأول مقطع من أغنيته “ساعات الجرح بيريّح”، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، الذين تمنوا له الشفاء والتوفيق.

وكان قد أصيب من قبل في وجهه بعد تلقيه ضربة في لعبة “معركة الألوان” ببرنامج رامز جلال “رامز عقله طار”، الذي عُرِض في رمضان الماضي، وطلب التوقف عن اللعب وأبدى انزعاجه بسبب الإصابة قبل أن ينتقل إلى الفقرة الثانية من المقلب مع المذيعة سارة مراد، والتي أجرت لقاءً وهمياً معه بعد إقناعه أنها للترويج لأحدث فعاليات “موسم الرياض”.

يُذكر أنّ آخر أعمال هلال الفنية كانت أغنية “أم أحمد”، التي طرحها أخيراً بطريقة الفيديو كليب، ولاقت نجاحاً كبيراً.

وشارك في سباق رمضان 2021 من خلال مسلسل “المداح”، ودارت أحداثه حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد الدينية، وشارك بطولته أحمد بدير، خالد سرحان، ونسرين طافش، وغيرهم، من سيناريو وحوار أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.