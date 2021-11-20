إياد نصار يشجع الفتيات على تصوير المتحرشين ويوجه رسالة إلى محمد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصريحات جريئة، شجع الفنان إياد نصار الفتيات على تصوير المتحرشين وفضحهم، وعدم السكوت على حقهن، مؤكداً أنه لابد من محاكمة المتحرش لكونه إنساناً غير قادر على التحكم في غريزته.

وقال، في لقائه مع برنامج “توب تريندينج 2″، المذاع عبر فضائية “TEN”: “التحرش يعتبر نقصاً نفسياً، ويحتاج للعلاج ولكن بعد العقاب والتربية، ودي آفة لازم نتخلص منها وأنا مع كل بنت بترفع موبايلها وتصور ومبتسكتش عن حقها وبتقول لأ، وبتقف مع حقها”.

وأضاف: “كل ست لازم يكون عندها القوة لمواجهة حاجة زي كده، لأنها مش كائن ضعيف ومستباح أن أي حد يمد إيده عليها أو يتحرش بيها”.

كما تحدث عن رأيه في محمد رمضان، الذي شاركه بطولة فيلم “جواب اعتقال” قبل عدة سنوات قائلا: “المكان اللي كنا بنصور فيه الفيلم اتقفل لما اتعرف أن محمد رمضان موجود فيه، لكني مش مع فكرة إن مفيش حد غيره بيمتلك هذا الكم من الجماهير، لأن كل ممثل له جمهوره اللي بيحبه” وتوجه إليه قائلًا: “فكرة أنك تكون للكل دي مش متحققة في العالم”.