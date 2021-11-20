طفلة “ذا فويس كيدز” في كليب جديد.. أصبحت شابة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة الشابة غنى بوحمدان فيديو كليب أغنيتها الجديدة “قلة إحساس”، من إنتاج مبادرة “الموسيقا حياة”، كلمات باسلة الحلو، وألحان يزن الصباغ، وتوزيع موسيقي اسبر حداد، وإخراج الشاب رزن طربيه في أول تعاون مع غنى.

وفكرة الفيديو كليب تقوم على 3 مشاهد مختلفة بحسب ما تحدث المخرج، وقال: “المشهد الأول تكون غنى في استديو تصوير محاطة بصحافيين ومصورين وهي تتهيأ للصعود إلى المسرح، تغني الأغنية التي هي دراما حزينة، وتحكي عن علاقات البشر مع بعض، لكن تكون في بداية تعرفها على هذه الدنيا، كانت طفلة صغيرة تكبر، وتكتشف الأشياء السيئة في الحياة”.

وأما المشهد الثاني فيتضمن راقصين، يعرضون علاقات بشرية نعيشها كل يوم كما وصف المخرج متابعاً: “هناك علاقات بين الثنائيات التي ترقص، علاقات حب وخيانة، وفي غضب، وهذا ما تغني له غنى” والمشهد الثالث تكون غنى على المسرح تبتسم وتظهر سعادتها للمشاهدين “وعندما تنتهي من الغناء تعود غنى لحالتها في المشهد الأول”.

وتعليقاً على الكليب، قالت غنى: “سعيدة جداً بفكرة الكليب التي كانت عميقة رغم بساطتها”، وأضافت: “لمست شيئاً بداخلي أعيشه كل يوم أنا وبنات جيلي، أتمنى أن يحب الناس الأغنية وتوصل صوتي للجميع”.