أحمد فهمي: لا زلت أعاني من المرض والحديث عن زيجاتي السابقة “مش رجولة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الفنان المصري أحمد فهمي عن استيائه من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب انفصاله أكثر من مرة، مشيرًا إلى أنه لا يحق لأي شخص أن يعرف مثل هذه الأمور، لافتا إلى أن الصورة الكاملة لا تكون واضحة للجمهور والبعض يخمن أشياء غير حقيقية عبر السوشيال ميديا.

ورد أحمد فهمي خلال لقائه في برنامج حبر سري تقديم الإعلامية أسما إبراهيم عبر برنامج القاهرة والناس، على سؤال المذيعة: “اتجوزت كتير علشان بتزهق بسرعة؟”، ليرد قائلًا: “الزهق مش بيجي من جوازات كتير بيجي من سفر ولعب كورة، وكل زوجاتي السابقات محترمات ومن عائلات كبيرة ومتجوزين رجالة محترمة ومش من الرجولة إني اتكلم في الموضوع ده نهائي”.

وأكد أحمد فهمي، إنه ما زال يعاني من مضاعفات مرضه الأخير بعد معاناته مع الإصابة بمرض في المريء، وخضوعه لأكثر من عملية جراحية في مصر وبلجيكا خلال الفترة السابقة.

وأضاف قائلا: “لحد دلوقتي الموضوع تاعبني واتعلمت من تجربة المرض إن مفيش حاجة بتفضل على حالها الموضوع اللي أنت فيه وفاكر أنه حاجة ضامنها لأن المرض بيغير وبيخليك تحس بالنعمة”.

واستكمل: “مفيش حاجة مستاهلة النتيجة أنت بتتعب، علشان كده بقيت أخد الأمور بشكل أهدى، والمرض خلاني اهدى، لأن مهما عيشنا هنعيش قد اللي عشته، أنا عندي 40 سنة أكيد مش هعيش مثلهم تاني”.

كما استنكر أحمد فهمي من بعض النجوم الذي يخفون أعمارهم، وأكد أنه لا يخشى الموت لكن يخشى المرض لأن المرض يضعف الإنسان.