بريتي زينتا وزوجها يرزقان بتوأم.. من أم بديلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الممثلة الهندية بريتي زينتا، صورة لها مع زوجها أرفقتها بتعليق كشفت من خلاله عن استقبالها لتوأمين من أم بديلة.

وجاء في التعليق: “وكتبت بريتي “مرحبا جميعاً، أريد أن أشارككم جميعاً أخبارنا الرائعة اليوم. جين وأنا نشعر بسعادة بالغة، وقلبانا مليئان بالامتنان والحب، ونحن نستقبل طفلينا التوأمين جاي زينتا جوداينف وجيا زينتا جوداينف”.

وتابعت: “نحن متحمسان جداً لهذه المرحلة الجديدة في حياتنا، الشكر من القلب للأطباء والممرضات والأم البديلة لمشاركتهم معنا هذه الرحلة الرائعة”.

وتلقت النجمة البالغة من العمر 46 عاماً آلاف التعليقات المباركة؛ حيث إنها لديها أكثر من 8 ملايين متابع على إنستغرام.

يشار إلى أن بريتي زينتا تزوجت من جين جودينو منذ نحو 5 أعوام، وتحديداً في شباط/فبراير 2016، وتعيش مع زوجها منذ ذلك الحين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.