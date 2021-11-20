حبيبة كريستيانو رونالدو تواعد ميسي؟ إليكم الحقيقة كاملة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجّت المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بخبر مفاده أن حبيبة كريستيانو رونالدو تخونه مع منافسه ليونيل ميسي.

وفي تفاصيل الخبر، أن اللاعب الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي نشر صورة له على صفحته في انستغرام، فلاحظ المتابعون تعليقاً من حساب يحمل اسم جورجينا وموثقاً بالإشارة الزرقاء قد علق ببعض القلوب على الصورة. ليتبعه تعليق من نفس الحساب جاء فيه :”حسناً..ولكن لا تخبر رونالدو”.

وعليه حسم الجميع أن جورجينا هي من تغازل ميسي على انستغرام، وأن ذلك ليس بشيء محبب حتى لو كان عن طريق المزاح، فمنافسة ميسي ورونالدو ، سيسجلها التاريخ دون أدنى شك.

ولكن عشاق النجم البرتغالي رونالدو تقصوا عن الحساب الموثق هذا ليتبين أنه غير تابع لعارضة الأزياء جورجينا روديغيز، حتى أنه يدار من مصر وليس من إسبانيا حيث تعيش الأخيرة.

وكان كريستيانو رونالدو قد أعلن في 29 أكتوبر 2021 أن حبيبته الإسبانية جورجينا رودريغيز حامل بتوأمين، وذلك على صفحته الخاصة في إنستغرام.

ونشر نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له برفقة جورجينا، وبيده صورة لنتيجة الفحص بالأشعة السينية تظهر طفلين وأرفق الصورة بتعليق كتب فيه: “يسعدني الإعلان عن انتظارنا توأمين. قلوبنا مغمورة بالحب، ولا يمكننا الانتظار لرؤيتكما”.

وفي هذا السياق نشرت وسائل إعلام عالمية تقريراً يفيد بأن جورجينا التي تبلغ من العمر 27 عاماً في شهرها الثالث من الحمل.

وهذا ليس الحمل الأول لها من النجم البالغ من العمر 36 عاماً، بل سبق أن أنجبت منه ابنتها مارتينا البالغة من العمر 3 أعوام، ولديه إضافة إلى مارتينا 3 أبناء، هم كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 11 عاماً، والتوأمان إيفا وماتيو (4أعوام).