شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال بملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة فى أحدث ظهور.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، نشر الفيديوهات من الأرضى المقدسة في السعودية خلال تواجده فيها، ونشر فيديو له خلال الساعات الماضية، من داخل الحرم المكى، حيث يظهر بجانبه عدد كبير من زوار بيت الله الحرام، ليلتف بملابس الإحرام لتوثيق لحظاته داخل الحرم وأمام الكعبة المشرفة، وسرعان ما حصد الفيديو الذى نشره مطرب المهرجانات على تفاعل متابعيه وجمهوره.

وسبق أن نشر كمال، عبر حسابه على إنستجرام، صورة له بملابس الإحرام من أمام الكعبة المشرفة بالحرم المكى، صحبها بتعليق: "من ترك بينه وبين الله بابا، دخل منه يوم ما".

ويحيى عمر كمال، ولأول مرة، عددًا من الحفلات الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية، فى شهر يناير المقبل بولايات؛ نيويورك وشيكاغو وتينيسي وديترويت.

وتأتى حفلات عمر كمال بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن جولة خارجية لمغنى المهرجانات إذ يقدم أول شهر ديسمبر المقبل حفلات في تركيا، وتستمر ليوم 5 من الشهر، ويقدم فيها باقة متنوعة من أغانيه، ويأتى هذا الحفل بعد إحيائه حفله الأخير فى إسبانيا.

من ناحية أخرى طرح مؤخرًا الثنائى المطرب عمر كمال وعبد الباسط حمودة أغنية "ضيعنا" من توزيع إسلام شيبسى، وحققت نجاحا كبيرا .

وكان المطرب عمر كمال حرص على دعم حسن شاكوش، فى أزمته الحالية مع نقابة المهن الموسيقية، بعد إصدار قرار نهائى بسحب ترخيص الغناء منه ورفض محاولات الصلح معه، حيث نشر عمر كمال فيديو قصير عبر حسابه بموقع فيس بوك تهنئة من حسن شاكوش لعمر كمال بعد كليب أغنية "ضيعنا" التى يغنيها ديو مع المطرب عبد الباسط حمودة، وعلق عليه عمرو كمال "شاكوش مصر.. حبيبى وروح قلبى وشريك نجاحى.. بإذن الله فترة وتعدى وهترجع تكسر الدنيا تانى".

وأضاف كمال: "أنت نص أغانى أفراح مصر إنت اللى عملتها وفرحت كل الناس ومينفعش فرح ولا حفلة يشتغل إلا وصوتك فيها.. بحبك من قلبى".



عمر كمال



عمر كمال من أمام برج الساعة