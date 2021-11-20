شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تكشف مشاركتها فى الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نرمين الفقى، عن مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، وبدأ فريق العمل التصوير الأسبوع الماضى، ونشرت نرمين الفقى عبر حسابها على إنستجرام، صورة من غلاف سيناريو الجزء الثالث من "أبو العروسة"، وكتبت قائلة: "بداية تصوير أبو العروسة".

وبدأ فريق عمل مسلسل "أبو العروسة" تصوير أول مشاهد الجزء الثالث الأسبوع الماضى، والعمل قد حقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور أثناء عرض الجزأين الماضيين، حيث تم تقديمهما على شاشة قناة dmc، ويتولى اخراج الجزء الثالث هانى كمال الذى يكتب العمل أيضاً.

مسلسل "أبو العروسة" الجزء الأول والثانى قام ببطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبه هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيرت فى الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر، ان وثقت الفنانة نرمين الفقي صفحتها الرسمية على موقع"فيسبوك"، بعد تعرضها لنشرالكثير من الشائعات بسبب الحسابات المزيفة التي تنتحل أسمها، مؤكدة اتخاذها الإجراءات القانونية مع هذه الصفحات، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"تم توثيق الصفحة الوحيدة ليا على فيسبوك وسيتم اغلاق باقي الصفحات وأخذ كل الإجراءت القانونية لكل الصفحات المنتحلة شخصيتي".