شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي تروج لفيلم أصدقائها Paper & Glue في متحف التسامح.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية أنجلينا جولي، على الترويج لفيلم أصدقائها الجديد Paper & Glue، الذي عرض لأول مرة أمس في معرض التسامح بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من حضورها للحفل الخاص بالفيلم، وكتبت: "كنت فخورًا بالتحدث الليلة الماضية في العرض الأول في لوس أنجلوس لفيلم صديقي، سيذكرك الفيلم بالجانب الآخر من الفن، الفن الذي يخص الشعب، الفن الناشئ من الشارع".

وأضافت جولي في البوست "في الواقع، هناك الكثير مما يجب علينا التشكيك فيه، وربما يكون الشيء الأكثر ثورية الذي يمكن لأي شخص القيام به في عالمنا هو الجمع بين الناس، بالطريقة التي يستطيع بها الفن أحيانًا".

أحدث ظهور للنجمة أنجلينا جولي

وحرصت جولي، كعادتها على التنديد بحماية البيئة فى منشوراتها عبر حساباتها الشخصية بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث نددت منذ ايام، بضرورة الاهتمام برصد وحصد الحياة البرية المهددة بالانقراض فى كمبوديا.

ونشرت جولي، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، مجموعة صور من داخل الغابات فى كمبوديا، وكتبت "لقد أطلقنا مسحًا للتنوع البيولوجي لرسم خريطة للنباتات والحيوانات التي لا تزال في غابة منطقة Samlout، في كمبوديا لحمايتها والحفاظ عليها في المستقبل، ونظرًا لأننا لا نعرف حتى الآن مقدار الحياة البرية المهددة بالانقراض".



انجلينا جولي واصدقائها فى العرض الخاص للفيلم