طرح البوستر الرسمي لمسلسل "أيام".. ومحمود حجازي يُعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "أيام" البوستر الرسمي للعمل، المقرر عرضه يوم الثلاثاء المقبل 23 نوفمبر الجاري عبر منصة "شاهد".

ونشر حجازي، بوستر العمل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "البوستر الرسمي لمسلسل (أيام).. يبدأ عرضه يوم الثلاثاء 23 نوفمبر، ويُعرض أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع على منصة (شاهد) مجانا للجميع بدون اشتراك، تأليف سماح الحريري، مدير تصوير يوسف بارود، إخراج محمد أسامة".

مسلسل "أيام" كان يحمل اسم "أيام وبنعيشها" وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلي وشيري عادل، رياض الخولي،حجاج عبدالعظيم، سلوى خطاب، محمود حجازي، وعدد من الفنانين، وتدور أحداثه في 45 حلقة في إطار شعبي.