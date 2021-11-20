فن ومشاهير

زينة عن محمود عبدالمغني: "أطيب وأجدع إنسان شفته"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة زينة، رسالة لصديقها الفنان محمود عبدالمغني، مؤكدة فيها أنه من أجدع وأطيب الأشخاص الذين رأتهم بحياتها.

ونشرت زينة، صور تجمعها به خلال تصوير بوستر مسلسل (أزمة نسب)، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صديقي وأخويا وعشرة العمر، الراجل المحترم محمود عبدالمغني.. ده كان أفيش مسلسل أزمة نسب.. أطيب وأجدع إنسان شفته".

يذكر أن مسلسل "أزمة نسب" تم عرضه عام 2016 ، وشارك في بطولته زينة ومحمود عبدالمغني ومحمد أنور وبوسي وسلوى خطاب وسامح الصريطي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج سعيد حامد.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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