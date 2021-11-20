زينة عن محمود عبدالمغني: "أطيب وأجدع إنسان شفته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة زينة، رسالة لصديقها الفنان محمود عبدالمغني، مؤكدة فيها أنه من أجدع وأطيب الأشخاص الذين رأتهم بحياتها.

ونشرت زينة، صور تجمعها به خلال تصوير بوستر مسلسل (أزمة نسب)، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صديقي وأخويا وعشرة العمر، الراجل المحترم محمود عبدالمغني.. ده كان أفيش مسلسل أزمة نسب.. أطيب وأجدع إنسان شفته".

يذكر أن مسلسل "أزمة نسب" تم عرضه عام 2016 ، وشارك في بطولته زينة ومحمود عبدالمغني ومحمد أنور وبوسي وسلوى خطاب وسامح الصريطي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج سعيد حامد.